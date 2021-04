La manière incroyablement douce que le faucon et le soldat de l’hiver ont référencé Marvin Gaye pour son anniversaire

Sam a ensuite commis l’erreur de demander à Bucky ce qu’il pensait de Trouble Man, et ce dernier a répondu de manière hilarante en rappelant à tout le monde que sa passion réside dans la musique des années 1940. Pour être honnête, Bucky a essayé de dire qu’il aimait Trouble Man de Marvin Gaye, mais il était à peu près aussi convaincant qu’une fenêtre disant qu’elle pouvait bloquer le soleil. À ce stade, même Zemo a pris la parole et a qualifié l’album de chef-d’œuvre complet et complet. Bien que Sam ait voulu dire à Zemo de rester en dehors de cela, il a reconnu que les éloges du méchant étaient légitimes.