Le producteur exécutif, Keto Shimizu, présente une saison folle à venir pour The CW, et les extraterrestres ne sont pas les seules choses qui surprendront le groupe de super-héros inadaptés. Dans un prochain épisode, le Waverider emmènera l’équipe à 2045 Hollywood, où Nate est surpris d’apprendre qu’un acteur et ancien lutteur dirige le pays, en espérant que quelqu’un d’autre avec une carrière similaire soit à ses côtés: