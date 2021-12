La manifestation de Mercedes « résume la saison » selon le nouveau champion Verstappen – .

Max Verstappen a déclaré que la protestation de Mercedes contre le redémarrage à la fin du Grand Prix d’Abou Dhabi « résumait » la saison 2021, souvent controversée.

À la fin d’une année remplie de controverses entre lui et son rival au championnat Lewis Hamilton, une dernière fureur s’est déroulée à la fin de la finale de la saison. La course a repris dans le dernier tour après une voiture de sécurité, après quoi Verstappen a dépassé Hamilton pour remporter la victoire et le championnat du monde.

Mercedes a déposé deux protestations distinctes dans les 30 minutes suivant le drapeau à damier – la première arguant que Verstappen avait dépassé Hamilton illégalement au redémarrage avant la ligne de la voiture de sécurité, la seconde quant à savoir si la procédure de redémarrage correcte a été suivie car seules certaines voitures doublées ont été autorisées à dépasser dans le même tour et l’a fait au redémarrage de la course.

Interrogé sur sa réaction à la protestation de Mercedes contre les événements à la fin de la course, Verstappen a déclaré qu’il pensait que cela reflétait le déroulement de la saison.

« Pas grand chose à dire à ce sujet », a déclaré Verstappen. « Je pense aussi que cela résume un peu la saison. »

Le règlement sportif stipule qu’en vertu de la voiture de sécurité, une course doit être relancée au tour après que les voitures doublées aient été autorisées à se défaire d’elles-mêmes. Le directeur de course FIA ​​F1 Michael Masi a permis aux voitures doublées entre Hamilton et Verstappen de se défaire avant de reprendre la course dans le même tour, tandis que les autres ont conservé leur position.

Verstappen a accepté la décision de permettre à la course de se terminer sous un drapeau vert.

« Tout était clair, alors pourquoi voudriez-vous courir un autre tour derrière la voiture de sécurité ? », a-t-il déclaré.

« Chaque fois que c’est clair, je pense que vous devez sortir le morceau. Donc je pense que c’est un bon point de la direction de course. Bien sûr, maintenant ça marche [for me] mais même cela peut aussi jouer contre vous. Je sais que. »

Après avoir été sacré champion du monde pour 2021, Verstappen dit qu’il a maintenant « tout » réalisé dans le sport.

« Bien sûr, en termes de réalisations, j’ai tout accompli en Formule 1 maintenant, donc tout ce qui vient ensuite n’est qu’un bonus. »

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Grand Prix d’Abou Dhabi 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix d’Abou Dhabi 2021

Partagez cet article . avec votre réseau :