La manifestation n’a pas été interrompue en raison de la séance photo de Trump, une enquête fédérale révèle ⋆ 10z viral

Une enquête interne a déterminé que la décision d’expulser de force les manifestants de la justice raciale d’une zone située devant la Maison Blanche l’été dernier n’a pas été influencée par le président de l’époque. Donald Trumpprévoit d’organiser une séance de photos à cet endroit.

Le rapport publié mercredi par l’inspecteur général du ministère de l’Intérieur conclut que les manifestants ont été autorisés par la police des parcs des États-Unis le 1er juin dernier afin qu’un entrepreneur puisse commencer à installer de nouvelles clôtures.

Les manifestants protestaient contre la mort de George Floyd, décédé après qu’un policier de l’époque de Minneapolis se soit agenouillé au cou et l’ait cloué au sol pendant environ 9 minutes et demie. Une demi-heure après que les manifestants de Washington ont été forcés de quitter la zone avec des boulettes de poivre et des flash-bangs, Trump a traversé Lafayette Park au milieu de l’odeur persistante de gaz poivré et a prononcé un bref discours tout en tenant une Bible devant l’église Saint-Jean.

Dans cette photo d’archive du 1er juin 2020, le président Donald Trump tient une Bible alors qu’il se rend à l’extérieur de l’église St. John’s de l’autre côté du parc Lafayette depuis la Maison Blanche à Washington. (AP Photo/Patrick Semansky, Dossier)

Les responsables de la police du parc avaient déjà prévu de nettoyer la zone et « avaient commencé à mettre en œuvre le plan opérationnel plusieurs heures avant d’avoir connaissance d’une éventuelle visite présidentielle dans le parc », l’inspecteur général Mark Lee Greenblatt dit dans un communiqué accompagnant le rapport. « Nous avons déterminé que les preuves n’étayaient pas la conclusion selon laquelle l’USPP a nettoyé le parc le 1er juin 2020, afin que le président Trump puisse ensuite entrer dans le parc. »

Le rapport a déterminé que la décision d’expulser les manifestants était justifiée, mais que les organismes chargés de l’application des lois sur les lieux n’avaient pas réussi à communiquer efficacement entre eux et n’avaient pas averti les manifestants de la répression imminente.

Les conclusions, qui nient toute influence politique sur les décisions et citent le brouillard de la confusion de guerre pour tout faux pas, sont susceptibles d’être rejetées comme insuffisantes par les critiques de la répression de l’été dernier.

Dans cette photo d’archive du 1er juin 2020, le président Donald Trump passe devant la police à Lafayette Park après s’être rendu à l’extérieur de l’église St. John’s en face de la Maison Blanche à Washington. (Photo AP/Patrick Semansky)

Lafayette Park, le nœud de Washington de la vague nationale de protestations pour la justice raciale de l’été dernier, est sous la juridiction de la police du parc ; cette agence relève du ministère de l’Intérieur.

Le nouveau rapport se concentre sur la prise de décision de la police du parc et ses interactions compliquées avec diverses entités chargées de l’application des lois, notamment les services secrets et le département de la police métropolitaine.

Il souligne que “l’USPP et les services secrets n’ont pas utilisé un canal radio partagé pour communiquer” et détermine que “des faiblesses dans la communication et la coordination ont pu contribuer à la confusion pendant l’opération”.

