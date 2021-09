La manne du Brexit se poursuit alors que Liz Truss est prête à viser un “énorme” accord avec l’Amérique du Sud | Politique | Nouvelles

Une fois que le Royaume-Uni aura terminé sa quête pour rejoindre l’Accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP), Marco Longhi, envoyé commercial pour le Brésil, a suggéré que la Grande-Bretagne pourrait bien viser un vaste accord commercial avec le Mercosur – le bloc commercial sud-américain. M. Longhi, qui a été nommé envoyé commercial en août, a déclaré à Express.co.uk que le renforcement du commerce avec le Brésil était le “pont” idéal pour conclure un accord avec le bloc sud-américain. Il a déclaré: “Ce sera énorme. Le Brésil est le pont.

“Et le Brésil, même dans son état actuel, est le premier partenaire commercial du Royaume-Uni en Amérique du Sud, mais il reste encore beaucoup à faire, en particulier en ce qui concerne l’accès aux marchés, il existe de nombreux obstacles à l’accès.

“Mais là où il y a une volonté, il y a un moyen.

“Et maintenant, cela va faire partie de ce sur quoi je vais travailler, à savoir, dans la mesure du possible, examiner des plans commerciaux améliorés entre le Royaume-Uni et le Brésil, et évidemment, dans la mesure du possible, travailler à un accord avec le Mercosur. au fur et à mesure que ce moment pourrait être bon pour cela, car cela donne également accès à la plupart des pays d’Amérique du Sud. “

Le Mercosur est composé de six États sud-américains : le Brésil, l’Argentine, le Paraguay, l’Uruguay, le Venezuela et la Bolivie.

Le bloc est également classé comme la 5e économie mondiale et représentait 4,6 billions de dollars (3,3 billions de livres sterling) en 2019.

Tout accord sur le Brexit avec le bloc pourrait ouvrir un grand marché pour le Royaume-Uni dans des secteurs tels que les produits pharmaceutiques et la technologie.

M. Longhi a ajouté: “Nous parlons toujours de l’UE en termes négatifs, il y avait des choses positives à faire partie de l’UE, mais c’est devenu un poids de plus en plus lourd autour de notre cou.

“Nous sommes maintenant libres de faire ce que nous voulons faire, je pense que nous sommes dans un bien meilleur endroit.”

JUST IN: Joe Biden LIVE: le président accusé d’avoir “amener un leader étranger à mentir”

“C’est certainement quelque chose qui, j’en suis sûr, sera une priorité pour le Royaume-Uni.

“Mais nous voyons clairement l’Argentine comme une amie, et nous voulons la maintenir comme telle.

« Si cela devient une difficulté pour le Mercosur à l’avenir, alors évidemment, ce sera très regrettable.

“Mais j’aimerais penser que ce ne sera pas le cas.”

L’année dernière, le gouvernement brésilien a exprimé son désir de signer un accord commercial Mercosur-Royaume-Uni.