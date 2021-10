. Cast Cobra Kai au ComicCon de San Diego

La série « Cobra Kai », dérivée des films « Karate Kid », est l’une des émissions les plus populaires sur Netflix. La quatrième saison sortira sur la plateforme le 31 décembre 2021.

Le maquilleur principal de l’émission a partagé des images des coulisses en février 2021.

La troisième saison de « Cobrai Kai » est sortie le 1er janvier 2021. Environ un mois après la première de la troisième saison, le principal maquilleur de la série, Jamie Cline, a partagé une vidéo et quelques photos prises au cours des deux saisons sur Instagram. dans la serie. La première image consistait en un moment dans les coulisses de l’épisode huit de la troisième saison. La scène montrait Samantha LaRusso (Mary Mouser) et Miguel Díaz (Xolo Maridueña) se battant de manière suggestive avant d’être interrompus par Robby Keene (Tanner Buchanan). L’image suivante montrait Mouser couvert de nourriture alors qu’il était assis sur une table effondrée.

Comme les fans le savent, cette photo a été prise lors de la production du quatrième épisode de la saison deux, dans lequel Tory Nichols (Peyton List) pousse Sam dans une table de desserts au Beach Club. La troisième image montrait Tanner Buchanan mettant un pinceau de maquillage sur la tête de Mouser. La quatrième photo était une image en gros plan de Xolo Maridueña portant un maquillage prothétique pour donner l’impression qu’il était blessé. La dernière image montrait Mouser assis dans un bateau avec Ralph Macchio, qui incarne Daniel LaRusso, son père dans la série. Cette scène appartient à l’épisode sept de la saison trois, lorsque Daniel et Sam passent la journée ensemble un jour d’école.

« Souvenirs de la deuxième et troisième saison [emoji de uniforme de artes marciales], ces clowns me manquent vraiment aujourd’hui », peut-on lire dans le message.

William Zabka et Ralph Macchio ont discuté des scènes de combat de la série en mai 2021

L’un des aspects les plus importants de « Cobrai Kai » est l’application des arts martiaux, car la série se concentre sur Johnny Lawrence (William Zabka) et Daniel LaRusso enseignant le karaté à des lycéens. Lors d’une interview avec Deadline en mai 2021, William Zabka et Ralph Macchio ont parlé de ce qui est nécessaire pour les séquences de combat de la série. Macchio a déclaré que le tournage de ses propres scènes de combat « prend un peu plus de travail » que pour la trilogie « Karate Kid ».

« Le lendemain, nous avons l’impression d’en vouloir plus. Mais à chaque saison, les scénaristes pensent que nous nous rajeunissons en nous offrant plus de scènes d’action. Quoi qu’il en soit, nous travaillons très dur pour nous faire paraître aussi authentiques que possible, et nous nous sommes beaucoup amusés. Mais il a été difficile de voir ces jeunes de 20 ans sauter et dégringoler contre le mur sans même avoir envie de s’étirer. Pendant ce temps, Billy et moi nous écartons pour pouvoir lever nos jambes et détendre nos muscles. Nous avons passé un bon moment », a déclaré Macchio.

Zabka a ensuite partagé que lui et Macchio ne faisaient pas attention lorsqu’il s’agissait de réaliser les scènes de combat entre leurs personnages.

On s’est retrouvé avec beaucoup de bleus après que Ralph et moi ayons fini nos scènes », a révélé l’acteur de 56 ans.

Zabka a également affirmé que lui et Macchio avaient eu plus de temps pour répéter leurs scènes de combat lors de la production de « The Karate Kid », sorti en 1984.

« Nous avons fait ‘Karate Kid’ – nous avons eu trois mois pour nous préparer pour le combat final. Nous avons eu beaucoup de temps. Les temps étaient parfaits. Dans ce programme parfois on a des jours, parfois des heures et d’autres fois d’un instant à l’autre, où il faut se battre sans prévenir et parfois on n’a pas le temps de maîtriser nos coups », a expliqué Zabka.

Suivez maintenant Même sur Instagram

LISEZ LES NOUVELLES ORIGINALES SUR HEAVY.COM

LIRE LA SUITE : Affaire Egypt Covington : où sont les trois hommes accusés de l’avoir assassinée ?