La maquilleuse de Kim Kardashian réagit à son gala du Met Glam

“Oh, elle était toujours BEAT ! J’adore cette attention aux détails, tout le look était FABULEUX !” quelqu’un d’autre a répondu.

Un autre utilisateur a dit ce que nous pensions tous : « Comment avez-vous scellé [sic] le maquillage, donc le masque ne détruirait pas tout ton travail ?”

Suite aux réactions, Mario a partagé plusieurs mèmes sur l’épreuve. Un message disait de façon hilarante : “Si vous vous sentez inutile aujourd’hui, souvenez-vous que quelqu’un a dû maquiller Kim pour le Met Gala.”

“C’est le maquillage pour moi, LOL”, a plaisanté le maquilleur dans sa légende.

Bien que Kim n’ait pas commenté son glam, elle a parlé de son look Met Gala et de sa relation avec le thème “In America: A Lexicon of Fashion”.

Elle a écrit : “Qu’y a-t-il de plus américain qu’un T-shirt de la tête aux pieds ?!”