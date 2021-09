La maquilleuse de Kim Kardashian West sur le maquillage du Met Gala – WWD

Après une randonnée entre The Mark Hotel et The Carlyle Hotel, les maquilleurs à l’origine de la grande soirée de la mode se sont retrouvés autour d’un dîner, en partenariat avec Lashify et Instagram.

Le dîner, qui a commencé alors que le gala du Met était bien avancé, a eu lieu à Veronika à Fotografiska, et a été animé par Pati Dubroff, Troy Surratt et Sam Visser.

Surratt a déclaré que la tradition a commencé il y a des années et s’est étendue pour englober une pléthore d’artistes nouveaux et établis.

“Nous avons commencé à le faire en 2013, et c’était juste une idée d’un petit dîner, peut-être 10 de mes amis en ville de LA”, a déclaré Surratt. « Nous ne nous voyons jamais car nous faisons toujours équipe avec des coiffeurs. Je pensais que ce serait une bonne soirée avec tout le monde en ville pour construire une communauté, et elle grandit chaque année.

Cohost Dubroff, qui était venu d’Italie juste pour l’événement, a déclaré que les pitreries de la journée étaient à la hauteur du cours et que le dîner des artistes était toujours un moment fort.

« Je fais aussi partie du dîner depuis le début, et ça a juste évolué. C’est ma partie préférée du Met. Vous pouvez venir dîner avec vos pairs », a-t-elle déclaré. « Il y a beaucoup d’artistes que je connais, mais tant de jeunes que je meurs d’envie de rencontrer. Je dois les cocher sur la liste de seaux, comme Mario [Dedivanovic]. “

La cliente du jour de Dedivanovic, Kim Kardashian West, est peut-être arrivée au Met avec un visage masqué, mais l’artiste n’était pas décroché de ses fonctions habituelles.

«C’est probablement le gala du Met le plus intéressant que j’aie jamais fait parce qu’elle portait un masque. Toute sa tête est couverte, mais nous avons quand même fait un visage complet en dessous pour quand elle l’enlèvera plus tard », a-t-il déclaré. « C’est ma 22e année dans l’entreprise, donc au début, une partie de moi était comme, ‘Oui, je n’ai rien à faire aujourd’hui !’ Mais je l’aborde toujours comme mon tapis rouge préféré de l’année, et j’étais heureux pour elle parce qu’elle avait l’air incroyable.

La propre marque de Dedivanovic, Makeup by Mario, fête son premier anniversaire. Malgré le redressement des cosmétiques en 2021 et son suivi solide sur les réseaux sociaux, le lancement de sa ligne homonyme est venu avec ses propres épreuves et tribulations.

« Lancer une marque l’année dernière a été très, très difficile. C’était difficile, mais l’année écoulée a été incroyable, et à part la marque, la quantité que j’ai apprise de mon équipe est inimaginable. Ce n’est pas comme je le pensais, c’est bien plus difficile. Mais aussi, je ne l’échangerais pour rien au monde », a-t-il déclaré.

L’esprit d’entreprise de Dedivanovic était partagé par Katie Jane Hughes, la maquilleuse qui a lancé sa propre ligne de pinceaux en partenariat avec la marque britannique Spectrum. « Ils se sont vendus en deux heures et demie, ce qui est incroyable. Le consommateur ne sait pas à quel point un pinceau peut vraiment élever votre jeu de maquillage, donc grâce à un contenu et une éducation claire, je suis capable de vraiment traduire pour notre public », a-t-elle déclaré.

Hughes envisage d’autres catégories pour l’expansion. « Je lance mon propre projet l’année prochaine qui sera d’abord l’éducation, puis le produit. Je veux vendre des produits via l’éducation », a-t-elle déclaré. « Le concept des marques est si simple, et je veux créer des produits un peu plus complexes avec l’opportunité d’apprendre aux gens comment les utiliser pour leur donner plus de flexibilité et sortir de leur trousse de maquillage.

La soirée s’est terminée par une after party à côté au Chapel Bar.

