La maquilleuse d’Olivia Wilde révèle son secret pour un eye-liner impeccable

Nous adorons les astuces beauté que nous pouvons utiliser régulièrement, et naturellement, les professionnels chevronnés ont tendance à avoir les meilleurs conseils. Les maquilleurs célèbres sont la crème de la crème de leur industrie et ils maîtrisent l’art de rendre leurs clients radieux sans effort. Bien sûr, c’est tellement amusant de canaliser leurs secrets – même si nous ne nous dirigeons pas vers une grande cérémonie de remise de prix!

Le premier debout? Cette astuce qui célèbre le maquillage Gita Bass récemment présenté sur son flux Instagram. L’un des clients les plus notables de Bass est Olivia Wilde, qui berce régulièrement un eye-liner impeccable. Bien que Bass n’ait pas spécifiquement révélé si elle avait testé cette technique sur Wilde avant de frapper le tapis rouge, elle affirme que ce produit est son secret pour garantir que la doublure reste en place toute la nuit et ne se transfère pas ailleurs!

Obtenez le gel de mise en forme des sourcils Arch ™ pour 28 $, disponible chez Hourglass!

Pour empêcher les yeux de chat de se maculer, Bass applique ce gel pour les sourcils transparent de Hourglass sur le dessus de la doublure afin de définir le look. C’est un moyen simple et efficace d’empêcher le liner de finir par des paupières à capuchon, ce que Bass a noté dans sa description de ce hack pratique.

Il suffit de prendre une petite brosse et de ramasser une partie du produit, puis de le tamponner doucement sur votre doublure pour verrouiller le look. Bass vous conseille également de ne le faire qu’une fois que vous êtes pleinement satisfait de la forme que vous avez créée avec votre doublure, car il est difficile de changer une fois que le gel a été appliqué.

Celles de Nous avec des paupières à capuchon peut certainement attester de la difficulté à trouver le bon produit, cette recommandation est donc au-delà de la bienvenue. Vous pouvez probablement utiliser un mascara clair pour tenter ce hack, mais nous allons faire confiance aux experts et choisir le gel pour les sourcils exact que Bass a nommé dans son article. Après tout, Hourglass est connu pour sa gamme d’offres de premier ordre – et cela ressemble à une autre réussite. Nous avons clairement dormi sur ce produit polyvalent!

Envie de vous sentir comme un pro du maquillage? Partagez cette astuce beauté avec tous vos amis et préparez-vous à ce que leur esprit soit époustouflé. C’est un geste génial et un moyen facile de garantir que votre doublure ailée reste en place pour tout grand événement. Voir? Il n’y a rien de tel qu’un conseil directement des pros!

Voyez-le: obtenez le gel de modelage des sourcils Arch ™ pour 28 $, disponible chez Hourglass!

