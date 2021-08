La maquilleuse Pati Dubroff est une penseuse originale – WWD

“La façon dont j’utilise la couleur ressemble plus à la façon dont elle apparaîtrait comme une aquarelle, par opposition à une peinture à l’huile”, a déclaré la célèbre maquilleuse Pati Dubroff. « Parce que j’aime les choses légèrement floues. »

En travaillant avec des clientes telles que Margot Robbie, Priyanka Chopra et Laura Dern, elle évite également les textures poudrées. Moins est plus.

“Plus vous mettez de produit sur quelqu’un, plus vous prenez en charge son visage, au lieu de laisser transparaître qui il est”, a déclaré Dubroff, dont le métier commence par la peau. “En animant la peau, vous animez toute la toile, alors tout le reste a une étincelle supplémentaire et une charge.”

Dubroff elle-même est puissante, pleine de créativité et avec une étoile toujours en hausse. Trois décennies après avoir commencé dans le commerce, elle est une favorite du monde de la mode et des célébrités, et une influenceuse à part entière, avec 257 000 abonnés sur Instagram et plus.

Dubroff est né en Allemagne d’une mère allemande et d’un père américain, et a déménagé aux États-Unis à l’âge de quatre ans. Après le lycée dans le New Jersey, elle s’est lancée dans la Grosse Pomme. «Je savais que j’aimais vraiment tous les objets et choses sur la petite table de maquillage de ma mère», a-t-elle déclaré. «Elle avait quelques bonnes choses, et je me fixais et passais tout mon temps là-bas. Je me souviens d’avoir environ 10 ans et d’avoir pensé : « Je veux faire ça – ou être autour de ça – quand je serai grand. Je ne savais pas vraiment ce que c’était, mais je savais que j’adorais ces articles et ce qu’ils faisaient.

Dubroff a vaporisé du parfum chez Bloomingdale’s (“pour, je pense, un jour”) à la fin des années 1980, puis a travaillé en indépendant dans un comptoir de maquillage Bergdorf Goodman. Elle a fait du travail de remplacement dans les studios MTV, puis a obtenu un concert à la « House of Style » de Cindy Crawford, la plaçant au carrefour de la musique et de la mode.

Le prochain arrêt était d’aider les grands maquilleurs. Elle a été la première assistante de François Nars (« il rendait tout si simple et sans effort… c’était toujours rapide ») et a également travaillé avec Stéphane Marais et Linda Cantello.

Grâce à Nars, Dubroff a rencontré des photographes comme Peter Lindbergh, Ellen von Unwerth et Patrick Demarchelier, et des mannequins comme Christy Turlington, qui lui ont donné des opportunités.

Dubroff a été transplantée à Los Angeles il y a 20 ans et a trouvé Hollywood très satisfaisant, car cela lui a permis de faire ce qu’elle décrit comme son fort : aider les vraies femmes à ressembler à la meilleure version d’elles-mêmes.

Aujourd’hui, Dubroff est maquilleuse Chanel. “J’aime pouvoir faire des études et faire partie d’un collectif vraiment cool si ancré dans l’histoire de la mode, mais aussi penser à l’avenir et à la façon de le rendre jeune et actuel”, a-t-elle déclaré. Elle continue de travailler avec d’autres clients et marques de soins de la peau, comme Beauty Pie, et est partenaire de Forward Artists.

Dubroff s’imprègne d’informations de partout. “Plus vous êtes ouvert à l’apprentissage, plus vous réalisez que tout le monde devant vous peut être un mentor”, a-t-elle déclaré.

La maquilleuse propose certaines de ses meilleures idées en errant dans la nature. « Aller me promener est l’endroit où j’ai le plus de moments a-ha », a-t-elle déclaré. “C’est juste être sorti, débranché.”

Une fois branchée, elle pourrait se plonger dans les médias sociaux. “Mais je trouve que plus je le regarde, moins je me concentre sur ma propre créativité”, a-t-elle déclaré. « Je regarde la créativité des autres, puis cela devient comme une étude comparative plutôt que comme une étincelle interne. »

Parmi ses photographes adorés figurent Helmut Newton (“pour ce genre de sensualité subversive”) et Irving Penn (“J’adore la netteté, comme lorsqu’il montrait des produits – surtout avec une vivacité viscérale [so] que vous aviez vraiment l’impression de toucher cette chose »).

“Une peinture de Basquiat peut totalement m’inspirer pour un coloris”, a-t-elle ajouté.

Dubroff n’aime pas trop réfléchir à son processus créatif.

“Quand je pense trop fort ou que j’essaie trop fort, je bloque mon flux”, a-t-elle déclaré. «Mon objectif est de lâcher mes murs et mes boîtes, d’être dans mon souffle et ouvert aux stimuli. C’est de là que coule la créativité, car c’est de là que découle la vie.

Dubroff adopte également une approche pragmatique de son travail, en examinant les objectifs et en s’assurant que ce qui est réalisé est raisonnable pour une situation. Elle a besoin de comprendre son sujet. “Je leur demande qui sont certaines de leurs icônes de beauté”, a déclaré Dubroff. « Si quelqu’un dit Brigitte Bardot ou Kate Moss, cela en dit long. Cela vous donne une idée de ce qu’ils recherchent.

L’une de ses icônes personnelles est Turlington « à cause de son cœur et de son âme – sa vraie beauté. C’est une icône vivante et la plus appropriée pour moi en raison de choix de style de vie, de choix de beauté.

Récemment, Dubroff est devenu obsédé par Paulina Porizkova. “Elle est l’une de celles qui aident à garder la porte ouverte pour que les femmes se sentent en confiance pour vieillir avec grâce, naturellement et de manière réaliste”, a déclaré Dubroff.

Les changements sociétaux d’aujourd’hui vers la diversité et l’inclusion lui semblent au-delà des tendances.

“Maintenant, vous n’avez plus besoin de vous adapter à une voie – vous pouvez aller en face, à l’envers, peu importe”, a-t-elle déclaré. «Cela donne aux gens plus de marge de manœuvre pour essayer des choses et ne pas avoir l’impression que le jugement va être si intense.

« Il s’agit d’avoir confiance en ses choix, a-t-elle poursuivi, car il y a des opportunités et de l’espace pour tous. C’est nouveau. »

Il en va de même pour l’acceptation de l’âge, “ne pas avoir l’impression que la seule façon d’être belle est d’avoir une peau parfaitement jeune… ou des cheveux qui ne sont pas gris”, a-t-elle déclaré. “Vous pouvez être qui vous êtes.”

La pandémie de coronavirus a eu des avantages pour Dubroff, qui a pu passer plus de temps avec sa fille et son mari. Elle aussi a recommencé à se maquiller.

“Je ne m’étais pas maquillée depuis que j’avais la vingtaine”, a-t-elle déclaré. «Je ne suis pas une grande maquilleuse dans la vie, mais pendant la pandémie, j’avais l’impression que je voulais garder ma créativité et mes compétences à jour, et essayer de nouvelles choses qui étaient arrivées – ou vraiment simplement trouver quelque chose à faire.»

Dubroff a commencé à se filmer, a appris à s’éclairer et à monter des vidéos. Elle a réalisé ses carillons d’alimentation Insta avec les gens et lui permet d’éduquer et de montrer la beauté d’une manière non conventionnelle.

Le seul inconvénient est l’auto-réflexion constante. “C’est comme: ‘Oh, attends, je me regarde beaucoup trop”, a déclaré Dubroff.

Dans l’esprit

Objet préféré : « C’est ce collier que je n’enlève jamais. C’est le mot ‘prem’ en hindi. Cela signifie ‘amour pour Dieu’, et c’est un nom qui m’a été donné par mon professeur de méditation. C’est aussi un rappel de ce qui est vraiment important.

Podcast préféré : « Une de mes clientes actrices très célèbres m’a parlé de ce podcast qu’elle écoutait et j’ai donc commencé, je suis obsédée et je ne peux pas m’arrêter. C’est ce qu’on appelle ‘Red Scare.’ Ce sont ces deux femmes au début de la trentaine d’origine russe qui vivent à New York, et elles sont radicales dans leur socialisme et leur activisme, mais aussi leur vision de la société est si spirituelle et pointue.

Lecture suivante : « La valeur faciale : les voies cachées de la beauté façonnent la vie des femmes. » C’est comme la psychologie de la beauté, que je trouve super intéressante.

Couleurs preferees: « J’aime les couleurs qui semblent venir de la terre d’une manière ou d’une autre. Je dirais que toutes les nuances de vert sont là-haut.

