La maquilleuse Violette et Bisous Skateboards font équipe – WWD

La maquilleuse star de YouTube, Violette Serrat, qui porte son prénom professionnellement, apporte sa marque de vente directe récemment lancée à IRL.

Le 12 juin, Violette_FR ouvrira un pop-up store dans le SoHo à New York. Fidèle à sa vision de devenir une marque lifestyle qui transcende la beauté, elle a collaboré avec le label français tendance Bisous Skateboards sur des articles exclusifs qui seront vendus uniquement en magasin.

Depuis son lancement il y a deux mois, Violette_Fr a connu un démarrage rapide. La marque a été lancée avec 11 unités de stockage – une huile parfumée, six « peintures » pour les yeux, un rouge à lèvres, de la poudre pour les cheveux, un surligneur et une brume hydratante appelée Boum-Boum Cream. Certains articles, comme le parfum, se sont vendus immédiatement ; la marque atteint son objectif de vente du premier mois le premier jour.

Serrat a déclaré que son objectif était de réinventer le modèle de marketing de la beauté. “Je veux repositionner la beauté comme mode de vie, pas seulement sur le visage”, a-t-elle déclaré. “Nous célébrons qui vous êtes et n’essayons pas de changer vos caractéristiques ou même de les améliorer – c’est plus pour vous aider à vous sentir bien, à tomber amoureux de vous-même et à vous donner confiance.”

Le pop-up, situé au 125 Greene Street, sera ouvert pendant 10 jours et proposera des sweats à capuche co-brandés, des T-shirts, des chaussettes, un skateboard (natch) de la marque montpelliéraine branchée et un nouveau produit pour les lèvres appelé Baume Bisou. “En France, nous avons des” lèvres mordues “, le deuxième plus gros look après les lèvres rouges”, a déclaré la maquilleuse, qui a ajouté que Petal Bouche Matte, un rouge à lèvres liquide velouté, est l’une des références les plus vendues à ce jour.

Quant à la suite : les plans prévoient quatre lancements par an, un dans chaque catégorie de parfum, maquillage, soin de la peau et soin des cheveux. En ce qui concerne la distribution, Serrat espère se lancer dans une pharmacie française de sa ville natale, Paris, plus tard cette année. Et bien qu’elle ait été approchée par plusieurs détaillants physiques, pour l’instant, elle se retient. «Je suis extrêmement pointilleux», a-t-elle déclaré. « La marque est une question d’éducation. Je ne veux pas que les produits restent sur une étagère en attendant d’être vendus sans aucun contexte. Je ne peux pas être avec des détaillants qui vendent des produits à l’ancienne », a-t-elle poursuivi. « À l’avenir, nous nous demanderons quel type d’expérience apporter aux consommateurs. »