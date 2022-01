La marchandise connue Jesse Watters devient l’hôte permanent de « Primetime » de Fox News – RedState

Félicitations à Jesse Watters pour son concert d’hébergement permanent Primetime. Lorsque Primetime de Fox News a été créée le 18 janvier 2021, elle a offert une introduction au segment d’opinion de Fox News, avec un hybride d’informations avec des perspectives différentes. Le format d’hôte tournant a donné l’occasion à certains contributeurs, analystes et co-animateurs d’émissions du week-end et du matin d’ajouter leur propre tournure et perspective à l’émission.

JESSE WATTERS NOMMÉ HTE PERMANENT DE L’HEURE DE 19H DE FOX NEWS CHANNEL https://t.co/HVqbBm5uCg – Jesse Watters (@JesseBWatters) 10 janvier 2022

En fait, j’ai apprécié le format rotatif, car l’un des problèmes avec tous les formats de câble est la mer des mêmes visages et opinions. Certains visages vous plaisent, d’autres ne peuvent pas disparaître assez tôt (en vous regardant, Geraldo). Bien que vous puissiez obtenir des extraits de l’analyse d’un contributeur ou des co-animateurs sur n’importe quelle émission qu’ils peuvent apparaître ce jour-là, le format d’une heure a donné une image plus complète de leur point de vue sur les nouvelles et les événements, ainsi qu’une opportunité pour eux de dessiner dans différentes voix qui ont soutenu leur point de vue, et d’offrir des échanges plus captivants avec les contributeurs choisis.

Le format rotatif a connu des succès et des échecs. Rachel Campos Duffy, bien que douce, avait peu de gravité ou de perspicacité pour cette heure. Lawrence Jones, d’autre part, était plus que prêt pour Primetime, avec non seulement une nouvelle perspective, mais aussi de nouveaux commentateurs qui ont aidé à élargir l’attention et à ajouter du poids à l’analyse et au commentaire de Jones.

J’adore Jesse mais je veux voir plus @LawrenceBJones3 à mon heure de grande écoute à 18h. J’enregistre tout ce qu’il utilise. Allez @FoxNews, nous voyons Jesse toute la journée et le week-end, et il remplace parfois @TuckerCarlson aussi, nous avons besoin de Lawrence pour rendre notre soirée plus belle. – Dawn Walters (@DawnlovesJantre) 10 janvier 2022

Tammy Bruce, une collaboratrice de longue date de Fox, se démarque toujours dans n’importe quel créneau horaire. Elle était une fille originaire de Californie, et je suis assez vieux pour me souvenir d’avoir écouté ses idées sur la radio KABC locale à l’époque. Bruce est une denrée connue qui a établi son public et sa carrière au fil des décennies, mais elle sonne rarement, voire jamais, d’une note ou d’une bêtise dans son commentaire ou son analyse. Bruce parvient à rester prémonitoire, frais et n’est jamais à une note.

Alors que Lawrence Jones et Tammy Bruce ont des émissions de Fox Nation qui leur permettent d’être un peu plus percutants et originaux, leurs nouvelles perspectives et leur volonté de faire entendre de nouvelles voix font d’eux une bouffée d’air frais qui câble les nouvelles, et surtout Fox News, a besoin. Espérons qu’ils trouveront tous les deux leur chemin vers un créneau régulier aux heures de grande écoute à un moment donné.

Mais pour l’instant, c’est Watters World ! Après que le format Fox News Primetime ait montré ses prouesses et son acceptation par le public (lire: cotes aubaines), les pouvoirs en place chez Fox News ont décidé d’atterrir sur un hôte, et Jesse Watters a été l’élu :

Jesse Watters a été nommé animateur de FOX News Channel (FNC) à 19 h 00 / HE, a annoncé Suzanne Scott, PDG de FOX News Media. Le programme d’une heure, intitulé Jesse Watters Primetime, sera lancé le 24 janvier. M. Watters restera co-animateur de The Five, qui figure parmi les émissions les mieux notées dans les actualités câblées et renoncera à son émission du week-end Watters’ World. Un nouveau programme du samedi soir à 20 h / HE sera annoncé à une date ultérieure. En faisant l’annonce, Mme Scott a déclaré : « La polyvalence et le sens de l’accueil de Jesse ont augmenté de façon exponentielle au cours des cinq dernières années, et il a développé un lien profond avec le public à travers deux émissions à succès, The Five et Watters’ World. Nous sommes impatients de le voir étendre encore plus sa connexion grâce à cette nouvelle heure de semaine en solo. » M. Watters a ajouté : « Je suis ravi de relever ce nouveau défi et je suis reconnaissant de l’opportunité.

Bien que Watters n’aurait pas été mon premier choix, il a certainement payé sa cotisation. Watters a commencé en 2002 en tant qu’assistant de production, un an plus tard, il était correspondant itinérant avec The O’Reilly Factor, avec son segment Watters’ World. Après 14 ans, en 2017, il a transformé cela en sa propre émission de week-end du même nom, et la même année, il est devenu l’un des hôtes du capteur d’audience déjà établi, The Five.

En plus de son week-end et de ses fonctions dans The Five, Watters a été l’hôte remplaçant de Tucker Carlson Tonight et Hannity, améliorant encore ses compétences d’animateur et son audience.

Alors, je le donne à Watters, il a fait le travail. Bien que je trouve d’autres hôtes beaucoup plus intéressants, je peux voir pourquoi les cuivres de Fox News ont probablement atterri sur lui comme choix. Watters maintient un produit établi fondé sur l’opinion que Fox News fait le mieux : la viande rouge de droite et les messages au rythme du tambour. Fox News a perdu une énorme part de marché après les élections de 2020, dont beaucoup étaient des partisans de Trump. Watters a été cohérent dans sa défense de Trump et de son engagement envers l’agenda America First, c’est donc un ciment de ce segment de la base qui prend toujours la peine de regarder, et le potentiel de retirer la partie de ce segment qui a disparu vers d’autres points de vente .

Avec les prochains mandats et le potentiel d’une autre course présidentielle de Trump, nous verrons à quel point cela fonctionnera pour eux.