La marche de Bradley Cooper et Irina Shayk qui fait naître des soupçons de réconciliation

Le couple, qui était l’un des favoris dans le monde du showbiz, après leur séparation est devenu des ex cordiaux et se voit très souvent ensemble, maintenant ils ont été surpris en train de marcher bras dessus bras dessous alors qu’ils semblaient se rendre à la maison de Tonnelier. Le couple partage sa fille Lire, 4 ans, mais Shayk elle a déclaré au magazine Elle qu’elle détestait le terme coparents.

« Je n’ai jamais compris le terme coparentalité. Quand je suis avec ma fille, je suis à 100% mère, et quand elle est avec son père, il est à 100%. La coparentalité, c’est la paternité », a-t-elle déclaré. Shayk à la publication dans son article de couverture numérique de mars 2021. Bien qu’elle ait été franche avec l’édition britannique de Vogue et a parlé des défis d’être une mère célibataire.

Bradley Cooper et Irina Shayk ont ​​opté pour un look à la fois décontracté et élégant. (Backgrid / Le Groupe Grosby)

Il a admis que certains jours sont plus difficiles que d’autres. « Il est difficile de trouver un équilibre entre être une mère célibataire et être une femme qui travaille et pourvoyeuse de soins », a-t-elle expliqué. Irina à ce moment là. « Croyez-moi, il y a des jours où je me réveille et je me dis : ‘Oh mon Dieu, je ne sais pas quoi faire, je m’effondre.’

Dans cette conférence, en mars 2020, il a également parlé de sa relation avec Tonnelier: « Je pense que nous avons eu beaucoup de chance de vivre ce que nous avons vécu ensemble… La vie sans B est un nouveau terrain. » Au sujet des relations, le super modèle s’est capturé il y a quelques mois avec Kanye ouest, après avoir mis fin à sa relation avec Kim Kardashian.