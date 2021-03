« La marche de Hummels ferait plus de mal que celle de Haaland »

26/03/2021 à 20:23 CET

L’ancien joueur du Borussia Dortmund Matthias Sammer pense que Hummels est plus important qu’Erling Haaland. Dans un communiqué pour le journal allemand Bild, l’ancien footballeur allemand assure que le départ du défenseur central serait plus douloureux que celui de l’attaquant norvégien. « Son départ ferait plus de mal au club. «

Sammer pense que Mats Hummels a réussi à diriger Dortmund à différentes occasions. « Non seulement il a stabilisé l’équipe, mais dans les moments difficiles, il est venu à la défense de l’entraîneur Edin Terzic d’une manière qui impose le respect. C’est un trait de caractère dont nous avons besoin pour l’avenir. » Après trois saisons au Bayern, le défenseur central est retourné dans ce qui était sa maison depuis neuf ans.

Face à la possibilité que Haaland quitte l’équipe allemande la saison prochaine, estime que vous devez prendre la meilleure décision. « Pour Erling, seule une poignée d’équipes entrent en discussion en tant que futures destinations possibles. Lorsque je passerai à l’étape suivante, ce devrait être une étape parfaite. » En outre, il dit que le Norvégien doit être conscient de l’effort que le club a fait au moment où ils l’ont signé de l’Autrichien Red Bull Salzburg.

Matthias sammer est venu à Dortmund en 1993. Après cinq saisons avec l’équipe allemande, il gagnerait deux titres de Bundesliga et le célèbre Champions 1997 contre la Juventus à Turin (3-1). De plus, au niveau de l’équipe nationale, il a augmenté avec le Eurocup avec l’Allemagne en 1996, année au cours de laquelle il recevrait également le Ballon d’Or au meilleur joueur.

Converti en légende allemande, Sammer estime désormais que l’équipe doit donner la priorité à la permanence de Matts Hummels par rapport à celle du talentueux buteur, Erling Haaland.