La marche de l’Inde se poursuit pour devenir une superpuissance économique

Depuis le début de la pandémie, l’Inde a déclenché plusieurs réformes audacieuses et transformationnelles qui ont renforcé ses efforts pour devenir un champion mondial et propulsé la croissance économique du pays au niveau supérieur.

Par BHUPENDER YADAV

La pandémie sans précédent de COVID-19 a été profondément perturbatrice en termes d’activité économique et de pertes en vies humaines à travers le monde. Les conséquences économiques de la pandémie ont nui à toutes les économies du monde, qu’elles soient développées ou en développement, les économies et les entreprises comptant les coûts. Cependant, dans le même temps, la crise nous a amenés à repenser les opportunités, à tirer parti et à reconstruire les économies, de manière différente et innovante.

Depuis le début de la pandémie, l’Inde a déclenché plusieurs réformes audacieuses et transformationnelles qui ont renforcé ses efforts pour devenir un champion mondial et propulsé la croissance économique du pays au niveau supérieur.

L’une des réformes les plus importantes entreprises par notre gouvernement pendant la pandémie de Covid-19 a été la consolidation des 44 lois du travail en 4 catégories pour garantir les droits fondamentaux des travailleurs, faciliter la création d’emplois et universaliser la sécurité salariale, la sécurité sociale et des conditions de travail sûres. . Selon le rapport du premier trimestre de l’enquête trimestrielle sur l’emploi (QES) (avril à juin 2021), l’emploi total estimé dans neuf secteurs sélectionnés – fabrication, construction, commerce, transport, éducation, santé, hébergement et restauration, informatique / BPO et finance services — reflète un taux de croissance de 29 % par rapport au sixième recensement économique (2013-14). En outre, plus de 2,03 crores de travailleurs du secteur non organisé ont été enregistrés à ce jour sur le « portail e-SHRAM » du gouvernement, une base de données nationale complète pour les travailleurs non organisés, qui les relie à divers régimes de sécurité sociale fournis par le gouvernement. Les résultats factuels ci-dessus témoignent de l’engagement de notre gouvernement à protéger la vie et les moyens de subsistance des pauvres et des personnes vulnérables et à catalyser la création d’emplois pour stimuler la croissance économique en ravivant la demande.

En plus d’une législation du travail solide, des programmes d’incitations liées à la production (PLI) ont été annoncés pour renforcer le secteur manufacturier national pour un Atmanirbhar Bharat, dans 13 secteurs, avec un engagement total de près de Rs 1,97 lakh crore sur 5 ans à partir de l’exercice 2021-22. Cette initiative contribuera à stimuler l’industrie manufacturière nationale, à réduire la dépendance à l’égard des importations et à attirer des investissements nationaux et étrangers, créant ainsi davantage d’opportunités d’emploi dans ce secteur.

En outre, en termes de monétisation des actifs d’infrastructure publique d’exploitation pour le financement d’infrastructures durables, le pipeline national de monétisation (NMP) de 6 lakh-crore (valeur) a été lancé en août 2021. Le NMP vise à exploiter les investissements du secteur privé pour créer de nouvelles infrastructures et des emplois. production, facilitant ainsi une croissance économique plus élevée et une meilleure gestion des actifs grâce à une participation accrue du secteur privé.

Par conséquent, le régime NMP contribuera de manière significative à la croissance économique de l’Inde grâce à son effet multiplicateur.

L’abrogation de l’impôt rétrospectif a été une autre décision audacieuse prise par le gouvernement pour mettre fin à un certain nombre de litiges fiscaux en cours et créer des opportunités futures pour un afflux accru d’investissements étrangers afin de promouvoir une croissance économique et des emplois plus rapides.

De même, des modifications ont été apportées au Code de l’insolvabilité et de la faillite (IBC) par l’introduction de l’insolvabilité Pre-Pack pour les MPME afin d’empêcher leur liquidation et d’améliorer la facilité de faire des affaires dans le pays. De plus, en réponse à l’apurement rapide des actifs en difficulté du secteur bancaire, notre gouvernement a approuvé une extension d’une garantie de 30 600 crores de roupies à la National Asset Reconstruction Company (NARCL) pour faciliter l’assainissement des bilans des banques et libérer leur capital de croissance pour soutenir activité économique.

La pandémie de Covid-19 a porté un coup sévère aux secteurs des télécommunications et de l’électricité et le gouvernement a rapidement répondu à leurs doléances en mettant en œuvre un ensemble de réformes structurelles clés. Le gouvernement a annoncé un moratoire sur les cotisations statutaires du secteur des télécoms pendant quatre ans pour améliorer leurs flux de trésorerie et a augmenté la limite d’IDE en voie automatique de 49% à 100% pour apporter plus de robustesse et faciliter de nouveaux investissements dans ce secteur.

En outre, les sociétés de distribution d’électricité aux prises avec des pertes financières ont été allégées par notre gouvernement grâce à l’approbation d’un programme de Rs 3,03-lakh-crore pour les discothèques afin d’améliorer leur efficacité opérationnelle et leur viabilité financière. Cela rendrait la croissance industrielle plus durable, attirerait des investissements plus importants et améliorerait la compétitivité économique de notre pays.

En outre, les dernières recettes brutes de la TPS de 1 12 020 crores de roupies en août 2021, soit 30 % de plus que les recettes de la TPS en août 2020, montrent une tendance robuste en termes de collecte d’impôts indirects plus élevée, indiquant une reprise rapide de l’économie vers les niveaux d’avant Covid. .

Par conséquent, à la lumière des réformes de la législation du travail, des programmes d’incitation liés à la production, de la TPS, de la modification des lois fiscales et de l’insolvabilité et d’une facilité générale à faire des affaires, nous pouvons en déduire que, comme l’envisage notre Premier ministre Narendra Modi, les réformes ci-dessus fournir collectivement un coup de fouet à la croissance économique de l’Inde et propulser l’Inde vers une économie de 5 000 milliards de dollars et une puissance économique mondiale d’ici 2024-25.

(L’auteur est ministre du Cabinet de l’Union pour l’environnement, les forêts et le changement climatique, et le travail et l’emploi)