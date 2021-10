La Marche des femmes cible la Cour suprême, avec l’accès à l’avortement en jeu

in

La première marche des femmes de l’administration Biden s’est dirigée directement vers les marches de la Cour suprême samedi, dans le cadre de manifestations à l’échelle nationale qui ont attiré des milliers de personnes à Washington et dans d’autres villes pour exiger le maintien de l’accès à l’avortement en un an lorsque les législateurs et les juges conservateurs l’ont mis en place. péril.

Plusieurs milliers de manifestants ont envahi les rues entourant le tribunal, criant « Mon corps, mon choix » et acclamant bruyamment au rythme des tambours.

Avant de partir en marche, ils se sont rassemblés sur une place près de la Maison Blanche. De nombreux pancartes ont agité les mentions « Occupez-vous de votre propre utérus », « J’aime quelqu’un qui a subi un avortement » et « L’avortement est un choix personnel, pas un débat juridique », entre autres messages. Certaines portaient des t-shirts indiquant simplement « 1973 », une référence à la décision historique Roe v. Wade, qui a légalisé l’avortement pour des générations de femmes américaines.

Elaine Baijal, une étudiante de 19 ans à l’Université américaine, a pris des photos de téléphone portable avec ses amis et leurs pancartes au début de l’événement. Elle a dit que sa mère lui avait dit qu’elle était venue à une marche pour l’avortement légal avec sa propre mère dans les années 1970.

“C’est triste que nous devions encore nous battre pour notre droit 40 ans plus tard. Mais c’est une tradition que je veux perpétuer”, a déclaré Baijal à propos de la marche.

Les organisateurs disent que la marche de Washington fera partie des centaines de manifestations sur le thème de l’avortement dans tout le pays samedi. Les manifestations ont eu lieu lundi juste avant le début d’un nouveau mandat pour la Cour suprême qui décidera de l’avenir du droit à l’avortement aux États-Unis, après que les nominations de juges par le président Donald Trump ont renforcé le contrôle conservateur de la haute cour.

“Honte, honte, honte !” ont scandé les manifestants en passant devant l’hôtel Trump International sur le chemin de la Cour suprême. Certains ont hué et levé les poings au monument Trump.

La veille de la marche, l’administration Biden a exhorté un juge fédéral à bloquer la loi sur l’avortement la plus restrictive du pays, qui interdit la plupart des avortements au Texas depuis début septembre. C’est l’une d’une série d’affaires qui donneront à la haute cour divisée du pays l’occasion de confirmer ou d’annuler Roe v. Wade.

La loi texane a motivé de nombreux manifestants et orateurs.

“Nous allons continuer à le donner au Texas”, a promis Marsha Jones du Centre Afiya pour les soins de santé des femmes noires à Dallas à la foule de Washington. « Vous ne pouvez plus nous dire quoi faire de notre corps !

Alexis McGill Johnson, président de Planned Parenthood à l’échelle nationale, a parlé de femmes obligées de conduire de nombreuses heures à travers les frontières de l’État – parfois plusieurs frontières de l’État – pour mettre fin aux grossesses dans les semaines qui ont suivi l’entrée en vigueur de la loi du Texas.

“Le moment est sombre … mais c’est pourquoi nous sommes ici”, a déclaré Johnson à la foule entassée sur Freedom Square et les rues environnantes. Avec le mandat à venir de la Cour suprême, “Peu importe où vous êtes, ce combat est à votre porte en ce moment.”

À New York, le gouverneur Kathy Hochul a pris la parole lors de rassemblements à Seneca Falls, puis à Albany. “J’en ai marre de devoir me battre pour le droit à l’avortement”, a-t-elle déclaré. “C’est une loi établie dans la nation et vous ne nous enlevez pas cela tout de suite, pas maintenant, jamais.”

Lors d’un événement sans rapport dans le Maine, la sénatrice républicaine Susan Collins a qualifié la loi du Texas d'”extrême, inhumaine et inconstitutionnelle” et a déclaré qu’elle s’efforçait de faire de Roe v. Wade la “loi du pays”.

Elle a dit qu’elle travaillait avec deux démocrates et un autre républicain, et qu’ils “examinaient” la langue de leur projet de loi. Collins a refusé d’identifier ses collègues, mais a déclaré que la législation serait bientôt présentée.

Un opposant à l’accès des femmes à l’avortement a qualifié le thème de la marche de cette année de “macabre”.

« Qu’en est-il de l’égalité des droits pour les femmes à naître ? » a tweeté Jeanne Mancini, présidente d’un groupe anti-avortement appelé March for Life.

La Marche des femmes est devenue un événement régulier – bien qu’interrompu par la pandémie de coronavirus – depuis que des millions de femmes se sont rendues aux États-Unis et dans le monde au lendemain de l’investiture de Trump en janvier 2017. Trump a approuvé la punition des femmes pour avoir avorté et a fait de la nomination de juges conservateurs une mission de sa présidence.

Avec le soleil couchant samedi, Ramsay Teviotdale d’Arlington, en Virginie – qui, lorsqu’on lui a demandé son âge, a déclaré qu’elle était « assez âgée pour se souvenir quand l’avortement n’était pas légal » – était l’un des rares à porter les bonnets en laine rose tricotés à la main qui distinguaient la Marche des femmes 2017.

Sans Trump en tant que figure centrale contre laquelle se rallier les femmes de diverses convictions politiques, et avec la pandémie toujours forte, les organisateurs parlent de centaines de milliers de participants à l’échelle nationale samedi, et non des millions de 2017.

Teviotdale a déclaré que cela ne diminue pas l’urgence du moment. “Ce truc du Texas, ça ne peut pas tenir debout. C’est le bord mince du coin”, a-t-elle déclaré.

La marche fait partie “d’un combat pour garantir, sauvegarder et renforcer notre droit constitutionnel à l’avortement”, a déclaré Rachel O’Leary Carmona, directrice exécutive de la Marche des femmes, dans un communiqué. “Et c’est un combat contre les juges de la Cour suprême, les législateurs des États et les sénateurs qui ne sont pas de notre côté – ou n’agissent pas avec l’urgence que ce moment exige.”

La comédienne et militante latina Cristela Alonzo a organisé le rassemblement de samedi à Washington, qui a présenté des discours de nombreux défenseurs et prestataires de l’avortement. L’actrice Busy Philipps et le nageur Schuyler Bailar devaient y participer.

La sécurité dans la capitale était beaucoup plus légère que lors d’un rassemblement politique il y a quelques semaines en soutien aux partisans de Trump emprisonnés lors de l’insurrection du 6 janvier. Aucune clôture n’a été placée autour du Capitole des États-Unis, le chef de la police du Capitole ayant déclaré que rien ne suggérait que le rassemblement de samedi serait violent.