La Marche des femmes revient à DC, d’autres grandes villes exigeant «l’accès à l’avortement pour tous»

La marche annuelle des femmes revient samedi à Washington, DC et dans d’autres grandes villes du pays en mettant l’accent sur “l’accès à l’avortement pour tous”.

Ce sera la première Marche des femmes depuis que le président Biden a pris ses fonctions, et les orateurs devraient discuter de nouvelles lois restreignant l’accès à l’avortement dans des États comme le Texas et le Mississippi, qui ont interdit les avortements après environ six semaines et 15 semaines de grossesse, respectivement, et qui sont face aux appels des prestataires d’avortement.

“Aujourd’hui, nous nous battons pour l’accès à l’avortement pour tous. Rejoignez-nous”, a tweeté samedi l’organisation Women’s March. “Le #RallyForAbortionJustice se déroule dans 650 sites dans les 50 États – en personne et virtuellement.”

Le rassemblement dans la capitale nationale samedi commencera par un “rassemblement de la foi”, “reflétant les nombreuses voix de personnes de foi aspirant à la justice en matière de reproduction”, et la marche commencera à Freedom Plaza à midi et se poursuivra jusqu’à ce que les manifestants atteignent la Cour suprême. .

LES FOURNISSEURS D’AVORTEMENT DU TEXAS DEMANDENT À LA COUR SUPRÊME DE FAIRE APPEL ACCÉLÉRÉ CONTRE L’INTERDICTION DES BATTEMENTS DE CUR FTAL DE L’ÉTAT

La première Marche des femmes a eu lieu le 21 janvier 2017 – le lendemain de l’assermentation de l’ancien président Trump – lorsque des centaines de milliers de femmes se sont rassemblées pour protester contre le président de l’époque.

Des manifestants défilent sur Pennsylvania Av. lors de la Marche des femmes à Washington le samedi 19 janvier 2019. (AP Photo/Jose Luis Magana)

Les organisations pro-vie ont critiqué le thème de la Marche des femmes de cette année.

Jeanne Mancini, présidente de la Marche pour la vie, un rassemblement annuel au cours duquel les manifestants demandent des lois plus restrictives sur l’avortement, a déclaré que le thème du rassemblement de cette année “n’est pas une surprise”.

« Qu’en est-il de l’égalité des droits pour les femmes à naître ? » a-t-elle tweeté. Les droits authentiques des femmes ne doivent jamais bafouer le droit fondamental d’autrui à la vie, y compris la moitié de l’humanité qui est la vie des femmes !”

LES FOURNISSEURS D’AVORTEMENT DU TEXAS DEMANDENT À LA COUR SUPRÊME DE BLOQUER LA LOI DE L’ÉTAT QUI INTERDIT LA PROCÉDURE APRÈS SIX SEMAINES

Elle a ajouté qu'”en plaçant l’avortement avant tout, ces militants de l’avortement perdent rapidement des femmes comme moi – et les millions de bébés filles dont la vie a été perdue à cause de l’avortement depuis 1973″, faisant référence à la décision de 1973 de la Cour suprême en faveur du droit à l’avortement à Roe. v. Wade.

Les manifestants cherchent samedi à « défendre Roe en statuant SB 8 », la loi du Texas sur l’avortement, « et ses imitateurs inconstitutionnels », selon un tweet de l’organisation.

PELOSI ENGAGE LE PROJET DE LOI ROE V. WADE APRÈS QUE LA COUR SUPRÊME A PERMIS L’ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI SUR L’AVORTEMENT DU TEXAS

La liste Susan B. Anthony, un autre groupe pro-vie, a également visé la marche dans un tweet de vendredi.

“L’organisation de la Marche des femmes organise demain un rassemblement pour la” justice en matière d’avortement “. Il vaudrait mieux l’appeler un rassemblement pour l’extrémisme de l’avortement. Les politiques qu’elles soutiennent sont bien en dehors de ce que la plupart des Américains pensent de cette question”, a écrit l’organisation. “En fait, la Marche des femmes a une histoire d’exclusion des femmes qui dénoncent les violations des droits humains de l’avortement.”

La Marche des femmes en 2017 a retiré une organisation pro-vie de gauche appelée New Wave Feminists de sa liste d’organisations partenaires parce qu’elle s’oppose à l’avortement.

La liste Susan B. Anthony a poursuivi: “Chaque femme mérite d’être entendue sur cette question. Mais la Marche des femmes essaie d’effacer les histoires de mamans qui ont choisi la vie dans des circonstances difficiles. Certaines se demandent pourquoi la Marche des femmes pro-avortement diminue à mesure que le pouvoir, l’optimisme et la jeunesse de la Marche pour la vie grandissent ? La réponse est claire : le côté de la vie est le côté de la science et de la compassion.

Des milliers de participants devraient se présenter au rassemblement à DC et ailleurs samedi avec le port du masque obligatoire au milieu de COVID-19.