La marche du n ° 3 de Rivera au PP accélère la désintégration de Ciudadanos

La plaie ouverte au sein de Cs s’aggrave et menace de saigner le parti. Samedi, l’ancien secrétaire de l’Organisation des Cs, Fran Hervías, l’un des hommes forts de la scène d’Albert Rivera, a annoncé qu’il quittait le parti. Son annonce est intervenue 24 heures à peine après qu’il a été confirmé que la motion de censure pour les oranges dans la région de Murcie échouera. Et pas seulement ça: tu as bouilli a confirmé le même jour sa signature pour le PP, ce qui signifie ouvrir grand les vannes de Cs pour le débarquement des positions dans la formation populaire.

Malgré le fait qu’Hervías n’était plus secrétaire de l’Organisation Cs – il a quitté le poste après l’effondrement électoral de novembre 2019 -, sa connaissance des tripes du parti orange signifie que son passage au PP est un coup très grave pour la formation d’Inés Arrimadas. Le poste occupé par l’ancien dirigeant lui fournit un portefeuille précis de contacts et une compréhension détaillée de la structure et des positions de l’organisation dans toute l’Espagne, ce qui est inestimable pour un PP qui aspire à absorber C.

Pour cette raison, le passage d’Hervías au PP a déclenché toutes les alarmes oranges, et les hauts responsables de la formation ont accusé à la fois le chef et son nouveau parti d’avoir lancé une OPA hostile contre Cs. L’une des plus claires a été la coordinatrice régionale orange de la région de Murcie, Ana Martínez Vidal, qui a assuré qu’Hervías était responsable du pacte des trois députés régionaux orange avec le PP afin que la motion de censure dans cette communauté n’ait pas lieu. « Nous savons déjà qui était derrière les transfuges. », a-t-il dénoncé.

La direction nationale des C a également parlé dans le même sens. « Il semble que le PP ait ouvert la boîte B et il est prêt à payer tout ce qu’il faut pour acheter des membres de Cs « , a dénoncé hier le porte-parole adjoint orange au Congrès, Edmundo Bal, qui accusait Hervías – sans le nommer directement – de s’être laissé » acheter « par le parti » de Bárcenas, de la case B, des enveloppes, à partir desquelles ils quittent leur quartier général parce qu’il est sale. «

L’exécutif du Cs se réunira aujourd’hui pour analyser la situation délicate du parti après la peur d’Hervías et de la moitié du groupe parlementaire de la région de Murcie, à laquelle s’ajoute son expulsion du gouvernement régional de Madrid, où l’ancien vice-président Ignacio Aguado est revenu ce dimanche à dénoncer le « caprice » et le « non-sens » cela suppose l’annonce d’élections. La réunion aura lieu après avoir été demandée par certains des principaux dirigeants des C, tels que Begoña Villacís, Toni Cantó ou Juan Marín, et Arrimadas devrait annoncer des changements dans la direction.

Pour le moment, ces dirigeants se sont limités à exiger des explications sur ce qui s’est passé ces jours-ci. Mais certains anciens hauts responsables des C, comme Juan Carlos Girauta ou Marcos deQuinto, ont été beaucoup plus critiques. Le premier a accusé la direction actuelle d’avoir « relâché le peloton » contre Hervías, tandis que le second a déploré la « dérive » des C s’étant éloignés de « la photo de Colón » avec PP et Vox. Au contraire, l’ancien numéro un, Albert Rivera, a gardé le silence.