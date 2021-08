La marche espagnole a frôlé le poteau de la médaille

05/08/21 à 11h36 CEST

La marche espagnole a frôlé le poteau du podium dans un performance sensationnelle d’Álvaro Martín et Diego García dans la marche de 20 km des Jeux Olympiques de Tokyo qui se sont disputées ce jeudi à Sapporo dans des conditions météorologiques exigeantes et qui ont élevé l’Italien Massimo Stano au rang de nouveau champion olympique.

Dans la même ville qui a fait entrer dans l’histoire le regretté Paquito Fernández Ochoa avec sa médaille d’or en slalom spécial aux Jeux d’hiver de 1972, le couple espagnol est passé tout près d’ajouter une nouvelle médaille olympique à la marche après celles du également décédé et pionnier Jordi Llopart (argent en 50 km à Moscou 80), Dani Plaza (or en 20 km à Barcelone 92), Valentí Massana ( bronze au 50 km à Atlanta 96), María Vasco (bronze au 20 km à Sydney 2000) et le « tricheur » Paquillo Fernández (argent au 20 km à Athènes 04).

Cependant, finalement, les deux se sont retrouvés avec le miel sur les lèvres quand Álvaro Marín d’Estrémadure a terminé en quatrième position et Diego García de Madrid en sixième ajouter deux autres finalistes à une délégation espagnole qui ajoute déjà le bronze sensationnel d’Ana Peleteiro en triple, la cinquième position d’Adrián Ben au 800 mètres et la sixième d’Asier Martínez au 110 mètres haies.

À partir de début, Álvaro Martín d’Estrémadure et Diego García de Madrid ont montré pourquoi ils sont respectivement l’actuel champion d’Europe et vice-champion, toujours en tête d’une épreuve marquée par une forte humidité et une température qui montait au fil des kilomètres.

Alors que, ancien champion du monde Miguel Ángel López a commencé à perdre du terrain à partir du septième kilomètre lorsque le Chinois Kaihua Wang a tiré fort et a pris après lui l’Indien Kumar, qui a franchi le huitième mille en 32,56, 11 secondes d’avance sur le groupe de poursuivants tandis que le Murcien s’est retrouvé sans solution de continuité.

Diego García, sixième place et diplôme olympique

| .

Kumar a payé cher son audace et il s’en est tiré pratiquement immédiatement, mais Wang a continué à mener le test jusqu’à ce qu’il soit rattrapé quelques mètres seulement après le douzième mille (49,03), ce qui a entraîné un groupe compact qui perdait des unités au fil des kilomètres. .

A quatre kilomètres de la ligne d’arrivée, sept étaient encore en lice pour les médailles, avec les Espagnols García et Martín, les Japonais Yamanishi et Koki Ikeda, les Chinois Jun Zhang et Kaihua Wang et l’Italien Massino Stano, depuis le russe Vassili Mizinov il venait de recevoir son quatrième carton rouge et derrière l’Allemand Christopher Linke n’a pas pu faire le lien et l’un des favoris, le Suédois Karlstrom, a également manqué d’options.

Enfin, en passant par le 17, le tirage définitif a eu lieu et l’italien Stano est allé avec le japonais, qui a traversé le 18 à 1h13h30 du matin devant l’impuissance des Espagnols. Diego García est resté en permanence et Álvaro Martín a essayé de ne pas perdre de mètres excessifs en attendant que l’un des trois qui ont dirigé le test ait des problèmes physiques ou avec l’émission d’avertissements.

Le 3:48 divisé entre 17 et 18 avec 29 degrés, 73% d’humidité et un refroidissement éolien de 34 degrés à Sapporo parle de lui-même de la façon dont le rythme s’était durci. Stano avait l’air plus frais que les Japonais et a essayé de donner une nouvelle tournure qui a laissé le champion du monde Yamanishi décroché, qui a également vu le premier carton rouge comme son compatriote Ikeda. Les choses n’allaient pas bien pour les options des Espagnols. La seule option était qu’Álvaro Martín puisse traquer Yamanishi, même s’il devait pour cela reculer de 11 secondes en deux kilomètres.

L’Italien Massimo Stano atteint la gloire olympique

| .

Stano et Ikeda ont affronté le dernier millier en tête avec 1h : 17,22, Yamanishi est allé à six secondes, Álvaro Martín à 23, Wang à 31 ans et Diego García septième avec l’Allemand Linke étaient déjà 36 secondes derrière. Et l’italien a commencé à apparaître impérial avec la ligne d’arrivée qui se rapprochait de plus en plus. Et il est parti. Sensationnel celui de Palo del Colle, un athlète de 29 ans sans médaille d’or à son palmarès.

Bien que les Japonais ont accumulé les avertissements, rien n’a changé et Stano a remporté la gloire olympique en 1h : 21.05, Le Japonais Ikeda a remporté l’argent à neuf secondes, son compatriote Yamanishi le bronze à 23 et le sensationnel Álvaro Martín était au bord du podium à 41 secondes. Linke a terminé cinquième et Diego Garcia a terminé sixième à 52.

Pourtant, excellente performance des deux Espagnols, qui était sur le point de jouer dans une performance historique et a montré que les Asiatiques ne sont pas aussi inaccessibles qu’on le peint, une excellente nouvelle face aux options de María Pérez dans le 20 km féminin.