La marche imparable de J&K pour progresser

Par Farooq Wani

L’État du Jammu-et-Cachemire (J&K) est au cœur de la vision de construction nationale de l’Inde d’une Union laïque, décentralisée et diversifiée. Le gouvernement central a dépensé d’importantes ressources politiques, économiques, diplomatiques et militaires dans l’État depuis son adhésion à l’Inde et même aujourd’hui, J&K reste l’une des principales préoccupations de sécurité nationale en raison de la belligérance du Pakistan. La Chine et le Pakistan ayant occupé illégalement des parties de J&K, fait de ce problème une aiguille difficile à enfiler et la guerre par procuration en cours depuis trois décennies au Pakistan sous la forme de militantisme ainsi que de propagande à charge communautaire rend sa gestion extrêmement compliquée.

La transformation de toute région est basée sur la nature des défis que la région présente à sa population. Les opportunités émergent des défis et il n’y a pas de pénurie de la même chose dans le territoire de l’Union de J&K.

Le mécanisme démocratique de J&K a été renforcé par la tenue d’élections pour bloquer les conseils de développement et les élections en cours des conseils de développement de district, qui sont une composante vitale du gouvernement local dans le cadre du modèle de gouvernance à trois niveaux en Inde. Les sondages comprenaient des sièges réservés aux femmes pour assurer leur participation à la politique dominante. Les panchayats, qui représentent le niveau le plus bas de l’administration locale en Inde, ont été renforcés grâce à la décentralisation des fonctions et des fonds de plus de 200 millions de dollars au cours de l’année écoulée. Ce renforcement de la gouvernance à la base a conduit le territoire syndical de J&K à recevoir trois prix nationaux pour le développement socio-économique.

Après la décision de New Delhi de réorganiser l’État de Jammu-et-Cachemire en deux territoires de l’union: (J&K et Ladakh), le gouvernement central a travaillé au J&K pour mettre en œuvre sa vision d’un développement inclusif, d’une gouvernance efficace et d’une justice socio-économique pour les couches défavorisées de la population. Ces changements positifs ont abouti à une amélioration quantique de la vie de tous les segments de la société et diverses lois promulguées par le gouvernement central ont été étendues pour couvrir le territoire syndical de J&K. Ces lois comprennent celles conçues pour protéger et promouvoir les droits sociaux, économiques et politiques des femmes, des enfants et des personnes défavorisées, telles que la loi de 2009 sur le droit à l’éducation gratuite et obligatoire, la loi de 2015 sur la justice pour mineurs (prise en charge et protection des enfants). , la loi de 1994 sur la protection des droits de l’homme, la loi de 2005 sur le droit à l’information, la loi sur les langues officielles 2020 et les nouvelles règles de domicile pour le territoire de l’Union.

Dans le domaine de l’agriculture, un système unique d’intervention sur le marché a été introduit pour les célèbres pommes du Cachemire, ce qui a permis à plus de 15000 tonnes de ce fruit d’être achetées directement aux agriculteurs et de transférer de l’argent pour le même directement sur leurs comptes bancaires. De plus, le safran du Cachemire de renommée mondiale, qui est le seul safran au monde qui pousse à une altitude de 1600 à 1800 mètres, a reçu une étiquette d’indication géographique (IG) pour protéger son identité unique et garantir son point d’origine. .

Fidèle à la promesse d’un recrutement rapide et transparent de travailleurs pour les emplois gouvernementaux, le gouvernement J&K a annoncé 10 000 postes à tous les niveaux dans le cadre d’un processus de recrutement accéléré pour les jeunes, avec 25 000 emplois supplémentaires à pourvoir dans les phases suivantes. Le processus de sélection pour ces emplois donnera un poids supplémentaire aux candidats qui sont des résidents de la région, des femmes divorcées ou des filles orphelines, entre autres critères. Le gouvernement a également rétabli un programme en vertu duquel tous les emplois gouvernementaux seront réservés aux résidents de J&K.

Dans le domaine de l’éducation, 50 nouveaux établissements d’enseignement, offrant 25 000 places aux étudiants ont été créés et cela représente la plus grande expansion de J&K dans les établissements d’enseignement en 70 ans. Plus de 500 000 étudiants ont également profité d’un certain nombre de programmes de bourses du gouvernement, soit une multiplication par quatre par rapport au nombre de l’année précédente. De même, dans le domaine médical, deux instituts indiens des sciences médicales, sept nouveaux collèges de médecine, cinq nouveaux collèges d’infirmières et un institut national du cancer sont prévus. Un système de carte santé des étudiants a également été lancé pour assurer de meilleurs soins de santé aux écoliers.

Pour renforcer l’infrastructure de J&K, plus de 500 projets d’une valeur de plus de 80 millions de dollars ont été achevés et plus de 2 000 projets d’une valeur de près de 800 millions de dollars ont été approuvés. Les goulots d’étranglement qui avaient retardé des projets dans un certain nombre de secteurs ont été supprimés et nombre de ces projets sont en voie d’achèvement. Jammu et Srinagar sont en cours de développement en tant que villes intelligentes modernes et durables, dans lesquelles 190 projets d’une valeur de plus de 900 millions de dollars sont prévus. Des propositions pour un système de transport léger sur rail dans les deux villes ont également été approuvées. Une toute première politique de logement, de développement des bidonvilles, de réhabilitation et de banlieue a été approuvée, dans le cadre de laquelle la construction de 200 000 maisons est prévue. Plus de 300 000 ménages ont également eu accès à l’électricité pour la première fois en 70 ans.

Dix-sept hôpitaux dédiés au COVID-19 ont été mis en place et fournissent 60 000 lits, dont 20 000 en soins intensifs et 25 000 en unités d’isolement avec des installations d’oxygène. Srinagar est l’un des 16 districts du pays qui a été reconnu pour ses meilleures pratiques dans la gestion de la pandémie. Le gouvernement a également reconnu la nécessité d’un parc informatique pour les start-ups et prévoit de fournir des bureaux gratuits pour relever certains des défis logistiques. Le département des industries et du commerce créera deux parcs informatiques à Jammu et Srinagar.

J&K a un potentiel énorme dans le secteur du tourisme et étant une industrie à forte intensité de main-d’œuvre, le tourisme offre un très vaste champ de possibilités d’emploi par rapport à d’autres industries. Le tourisme étant une industrie multi-segmentaire fournit également une grande variété d’emplois comme les directeurs d’hôtels, les réceptionnistes, les comptables, les commis, les guides, les agents de voyage, les chefs, le personnel d’entretien, les opérateurs de transport, etc. Le tourisme fournit une bonne subsistance à la population locale ainsi que des revenus au Trésor public.

Enfin, J&K a obtenu la reconnaissance et le soutien nécessaires pour exploiter pleinement son véritable potentiel et le moment est maintenant venu où le monde entier a hâte de faire partie de la célébration appelée Cachemire. Avec le changement de mentalité de la population, une nouvelle ère de développement, d’opportunités, d’espoir et de prospérité a commencé. Un partenariat du reste du pays avec J&K, qui est actuellement à la traîne, dans la marche de l’Inde vers le progrès aidera ce territoire de l’Union à devenir la brillante couronne de l’Inde.

Le gouvernement est pleinement déterminé à travailler avec des organisations, des acteurs privés et d’autres agences responsables pour créer un environnement positif pour promouvoir le tourisme, l’éducation, les infrastructures, le développement des compétences, l’entrepreneuriat et l’économie dans la vallée. Le travail a commencé et les résultats peuvent mettre du temps à se manifester, mais comme l’intention est d’aider véritablement les masses, il ne fait aucun doute que J&K deviendra la dernière réussite de l’Inde!

