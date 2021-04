La marée continue de s’écraser – Ces solutions rapides fonctionnent généralement

Si Tidal continue de s’écraser sur votre smartphone, il existe quelques solutions rapides pour résoudre le problème.

Tidal est un excellent moyen de suivre vos hits préférés, mais il peut parfois s’écraser fréquemment. Si vous rencontrez des problèmes pour écouter votre musique sur Tidal, voici quelques solutions que vous pouvez essayer.

Si vous possédez un appareil plus ancien (4 ans et plus), il est peut-être temps d’effectuer une mise à niveau. Parfois, les smartphones plus anciens ont du mal à suivre la quantité de RAM requise pour les applications modernes. Mais si Tidal continue de s’écraser et que vous avez un tout nouveau smartphone, quelque chose d’autre en est la cause.

La marée continue de s’écraser – Android

Si Tidal continue de planter sur votre appareil Android, il existe une poignée de solutions rapides à essayer. Vous devez commencer par redémarrer l’appareil pour voir si cela résout le problème. Parfois, un redémarrage rapide de l’appareil suffit pour résoudre les problèmes.

Si cela ne fonctionne pas, consultez la page d’état officielle de Tidal pour vous assurer qu’il n’y a pas de panne. Parfois, les services de diffusion de musique peuvent rencontrer des problèmes de réseau qui entraînent une dégradation des performances. Si le réseau de Tidal fonctionne bien, il est temps de commencer à diagnostiquer votre appareil.

Comment effacer le cache de marée sur Android

Parfois, vider le cache d’une application peut résoudre le problème. Pour vider le cache de l’application Tidal, suivez ces instructions rapides:

Appuyez et maintenez le Marée sur votre écran d’accueil. Appuyez sur la touche ‘Informations sur l’application‘option.Sélectionnez’Vider le cache‘sur le nouvel écran.

Cette étape devrait vider le cache de l’application de tous les fichiers corrompus. Vous devrez vous reconnecter, mais cela devrait arrêter le crash de Tidal sur Android. Si cela ne fonctionne pas, nous devons désinstaller complètement l’application.

Comment désinstaller et réinstaller Tidal sur Android Marée icône. désinstaller et confirmer.Ouvrez le Google Play Store.Rechercher pour Marée et installez-le.S’identifier pour utiliser l’application.

La marée continue de s’écraser – iOS

Si Tidal continue de planter sur votre appareil iOS, nous pouvons essayer quelques solutions rapides. Effacer le cache et désinstaller l’application sont les deux plus rapides. Mais avant de commencer, essayez de redémarrer votre téléphone. Parfois, c’est tout ce dont vous avez besoin pour effacer une application qui plante.

Comment vider le cache de marée sur iOS écran d’accueil.Choisir ParamètresFaites défiler vers le bas pour trouver et appuyez sur Marée.Pour supprimer le cache, activez ‘Effacer le cache de l’application au prochain lancement. ‘Le cache est maintenant supprimé; relancer Marée.

Cela devrait éliminer la plupart des problèmes de crash de Tidal auxquels vous pourriez être confronté sur iOS. Si ce n’est pas le cas, vous devez désinstaller complètement l’application. Voici comment faire cela.

Comment désinstaller Tidal sur iOS Marée jusqu’à ce qu’un menu apparaisse, puis sélectionnez ‘Supprimer l’application».Confirmer vous souhaitez supprimer l’application dans le menu suivant. Magasin d’applications et chercher Marée.Installer et connectez-vous.

Cela devrait résoudre complètement tout problème que vous rencontrez avec l’application Tidal. Si ce n’est pas le cas, il est probable qu’une mauvaise version de l’application soit responsable du plantage. À ce stade, vous devez attendre que Tidal publie une nouvelle mise à jour.

La marée est à la traîne – Comment y remédier

Si Tidal reste à la traîne pendant que vous êtes en déplacement, il y a plusieurs raisons à cela. Vous n’avez peut-être pas une connexion mobile très stable. Dans ce cas, téléchargez la musique de votre choix sur votre appareil pour une lecture fluide.

Mettre Tidal en mode hors ligne permettra de lire des albums, des films, des vidéos, des émissions et des listes de lecture de cette façon. Il fonctionne sur Android et iOS et peut être activé et désactivé à volonté.