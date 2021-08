La mariée transgenre recherche la robe de ses rêves en disant oui à la robe

Cela peut être Chloé enderton‘s deuxième mariage, mais c’est sa première fois en tant que mariée rougissante.

Dans cet aperçu exclusif de Say Yes to the Dress, diffusé le 28 août, la mariée transgenre Chloé jaillit de ses noces à venir avec sa future épouse. Hélène.

“Je me suis mariée avant, il y a environ 13 ans”, explique Chloé dans un confessionnal. “Je n’étais pas encore sorti ou commencé la transition. Et cela ne s’est jamais senti bien quand vous n’êtes pas capable d’être votre moi authentique.”

Chloé poursuit : “Porter un smoking ne m’a jamais fait du bien, alors voir jusqu’où nous sommes allés, vivre ma vie authentique aujourd’hui et avoir une partenaire aussi incroyable qu’Elena, c’est vraiment incroyable.”

Le couple se rend chez Kleinfeld avec des objectifs différents : Chloé veut trouver une robe ajustée et évasée avec un décolleté en cœur, tandis qu’Elena espère un look “boho glam”. Ils diront “oui” dehors sous les étoiles, alors Elena veut adopter une esthétique “déesse de la lune”.