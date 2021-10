La marieuse Sima Taparia est de retour avec Rajkummar Rao et Kriti Sanon pour leur « trouver » des parents parfaits

Taparia, comme un vrai professionnel, saute directement à la question et demande au couple quel genre de parents ils recherchent.

La marieuse Sima Taparia qui portait la série à succès de Netflix Indian Matchmaking sur ses épaules est de retour et sa tâche est complètement opposée à ce qu’elle a fait dans Indian Matchmaking. Contrairement aux attentes des jeunes pour trouver leur partenaire de vie, Taparia aide les acteurs Rajkummar Rao et Kriti Sanon à trouver des parents. Oui, vous avez bien entendu. Dans le cadre d’une vidéo promotionnelle pour leur film Hum Do Hamare Do, Rajkummar Rao et Kriti Sanon s’engagent dans une conversation virtuelle avec la marieuse Taparia et lui demandent de l’aide pour trouver le bon choix en tant que parents.

La vidéo promotionnelle publiée par Disney Plus Hotstar demande à Rao et Sanon de demander à Taparia de suggérer le match parfait en tant que futurs parents. Taparia, comme un vrai professionnel, saute directement à la question et demande au couple quel genre de parents ils recherchent. Rao dit en plaisantant qu’il veut adopter une mère qui peut sentir ses pas à des kilomètres, comme dans le film emblématique de Kabhi Khushi Kabhi Gham où la mère de Shahrukh Khan jouée par Jaya Bachchan a une idée de son arrivée à des kilomètres. Taparia plaisante immédiatement à la suggestion de Rao et demande s’il cherche une mère ou un appareil GPS.

Quand il s’agit de Kriti Sanon, l’acteur de Bareilly Ki Barfi demande à Taparia de lui trouver un tel beau-père qui est fier de traiter les filles et les fils sur un pied d’égalité. En copiant les célèbres répliques du super hit Dangal d’Aamir Khan, Sanon dit à Taparia qu’elle veut un beau-père « jo chhoriyon ko chhoron se kam na samjhe ». Pat vient la réponse de Taparia qui se demande si Sanon cherche un coach sportif. La vidéo se termine avec Taparia suggérant la paire de Paresh Rawal et Ratna Pathak Shah comme leurs parents.

Hum Do Hamare Do a Rajkummar Rao et Kriti Sanon comme protagonistes principaux ainsi que des acteurs vétérans comme Paresh Rawal et Ratna Pathak Shah dans des rôles de premier plan. S’adressant plus tôt à l’Indian Express, Shah avait déclaré que le film était une comédie légère et qu’elle aimait l’idée unique que le scénario du film voulait transmettre. Shah a ajouté qu’en dehors de l’idée du film, ce qui l’avait attirée vers le film était la distribution talentueuse du film comprenant Rawal, Rao et Sanon. Le film est déjà sorti aujourd’hui et est diffusé en direct sur la plate-forme Disney Plus Hotstar OTT.

