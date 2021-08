La marijuana peut provoquer l’infertilité chez les hommes et accélérer le sperme

in

11/08/2021 à 18:36 CEST

Des recherches menées à l’Université de Tulane aux États-Unis suggèrent que le cannabis contient des composés qui peuvent affecter le système reproducteur masculin, en particulier lorsque la marijuana est fumée en permanence. Selon les résultats de l’étude, une relation peut être établie entre une diminution de la fertilité masculine et l’habitude susmentionnée.

Selon un communiqué de presse, les chercheurs ont également découvert que d’autres effets pourraient être positifs. Par exemple, ils ont conclu que fumer de la marijuana générerait une augmentation de la vitesse du sperme, précisément l’une des conditions recherchées pour améliorer la fertilité chez les hommes. Les travaux scientifiques ont récemment été publiés dans la revue Therapeutic Advances in Urology.

Usage de médicaments et de drogues

Dans un contexte où la légalisation de la marijuana progresse dans différents pays et états de chacun des continents, et les effets bénéfiques du cannabis dans le traitement de multiples maladies et pathologies deviennent également évidents en même temps, la recherche est également diffusée qui réalisent le potentiel négatif de la consommation de marijuana par rapport à le développement du cerveau ou, dans ce cas, en ce qui concerne la fertilité masculine.

La Cannabis sativa c’est une espèce herbacée de la famille des Cannabacées. Cette plante annuelle est originaire des chaînes de montagnes himalayennes en Asie. Il a été démontré que le cannabis médicinal contient des ingrédients qui peuvent aider à traiter une grande variété de maladies, notamment la maladie d’Alzheimer, la sclérose latérale amyotrophique (SLA), la maladie de Crohn et même le cancer, entre autres maladies.

Dans le même temps, le cannabis utilisé comme élément psychotrope C’est l’une des drogues les plus consommées dans le monde, sous le nom de marijuana. C’est une combinaison vert jaunâtre de fleurs, de feuilles et de tiges écrasées de la plante Cannabis sativa. Le THC ou tétrahydrocannabinol, qui est l’ingrédient actif de la marijuana, ainsi que d’autres éléments ajoutés, sont ceux qui provoquent l’effet sur les fonctions psychiques, étant donné son action sur le système nerveux central (SNC).

Sujet connexe : La consommation de marijuana altère le sperme.

Effets spécifiques sur le sperme

Dans la nouvelle étude, les chercheurs américains ont travaillé avec 409 volontaires. 17% d’entre eux fumaient régulièrement de la marijuana au moment de participer à la recherche, tandis que 25% ont déclaré avoir fumé de la marijuana dans le passé. Les autres participants se définissent comme non-fumeurs.

Lorsque l’on compare les résultats d’études de fertilité avec des non-fumeurs, les hommes qui ont déclaré être des utilisateurs actuels ou passés de marijuana étaient plus de deux fois plus susceptibles d’avoir un développement anormal des spermatozoïdes, tout en étant significativement plus susceptible d’avoir un faible volume de sperme.

Au contraire, les participants fumeurs ont présenté une plus grande vitesse dans le sperme, une condition appelée motilité qui leur permet de nager plus rapidement. Les scientifiques ont précisé que les spermatozoïdes doivent voyager à une vitesse d’au moins 25 microns par seconde, dans les bonnes conditions.

Bien que de nouvelles études soient nécessaires pour voir si ces effets sont durables et répandus, la recherche pourrait créer un précédent pour analyser les impacts négatifs et positifs de la marijuana sur la santé. fertilité masculine. Par exemple, il sera essentiel de déterminer si les changements dus à la consommation de marijuana sont réversibles et, le cas échéant, combien de temps il faut pour récupérer le sperme après avoir arrêté de fumer.

Référence

Évaluation de l’impact de la consommation de cannabis sur la qualité du sperme : une analyse prospective. Marah C. Hehemann, Omer A. Raheem, Saneal Rajanahally et al. Avancées thérapeutiques en urologie (2021) .DOI : https : //doi.org/10.1177%2F17562872211032484

photo: Fumer de la marijuana pourrait être négatif en termes de fertilité masculine. Crédit : Dylan Fout sur Unsplash.