Une première mi-temps relativement calme entre l’Allemagne et la France s’est terminée par quelques polémiques alors que Antonio Rudiger semblait essayer de mordre Paul Pogba. Sans que rien de controversé ne se soit produit entre les deux jusque-là, l’Allemand s’est un peu trop rapproché pour le confort de Pogba et a semblé avoir un léger […] More