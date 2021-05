La marine américaine annonce qu’elle mettra en œuvre la théorie raciste critique de la race dans toute la flotte ⋆ .

Le département américain de la Défense a publié lundi un mémorandum décrivant son initiative critique de théorie de la race au sein du département de la Marine qui prendra forme à travers des «Actions de planification de la diversité, de l’équité et de l’inclusion» (DEI).

Le nouvel effort charge Caroline Kessmeier, secrétaire adjointe de la Marine pour la main-d’œuvre et les affaires de réserve, de diriger plusieurs «politiques, programmes et opérations» parmi les militaires. Kessmeier a été nommé directeur de la diversité et a déclaré au Defence Daily en avril: «Je crois que nous devons adopter et défendre la diversité de la main-d’œuvre et de l’environnement de travail.»

Le secrétaire par intérim de la Marine, Thomas Harker, a signé la note de service, qui appelle à des révisions garantissant que la branche s’aligne sur son objectif déterminé d’imposer une action positive.

«L’égalité des chances est le fondement de notre démocratie et la diversité est l’une de nos plus grandes forces; les deux sont essentiels à l’état de préparation de notre équipe de la Marine et du Corps des Marines et, finalement, au succès de notre mission », a déclaré Harker. «Conformément à ces principes directeurs, le ministère de la Marine (DON) a pour politique de continuer à prendre des mesures transformatrices et significatives qui favorisent la diversité, l’équité et l’inclusion (DEI) dans nos politiques, programmes et opérations dans toute l’entreprise. “

Harker parle de «l’égalité des chances», mais la note appelle directement à une initiative qui ressemble à un cadre équitable ou à l’égalité des résultats. Cela comprend «l’amélioration du rythme de la diversité et la force du candidat» dans la marine et des examens perpétuels par les officiers pour mettre en avant des «politiques de diversité».

Il existe diverses initiatives décrites par la marine, qui sont extrêmement vagues. L’un appelle à un «engagement» envers DEI en interne, un autre concerne les partenaires et les sous-traitants, et un autre introduit un processus de «[re]nommer les actifs de la Marine et du Corps des Marines pour identifier les mesures visant à améliorer la représentation de la diversité. » La note de service demande à la Marine de n’attribuer que ceux qui sont alignés sur l’idéologie de la DEI à des postes de pouvoir, y compris les cadres supérieurs. De plus, la Marine dit qu’elle «examinera» toutes les «données faisant autorité» pour favoriser un «environnement» diversifié, équitable et inclusif.

«Les gens doivent comprendre que ces mots, ‘diversité’, ‘équité’ et ‘inclusion’ ne signifient pas ce que les gens pensent qu’ils veulent dire, et ils sont utilisés par ceux qui les poussent à installer des apparatchiks politiquement cape à consonance responsable », a déclaré James Lindsay, fondateur de New Discourses au Federalist. «Le moyen le plus simple de réaliser cela est de savoir à quel point ces projets sont ouvertement politiques mais opérationnellement vagues.»

Les agences gouvernementales ont de plus en plus adopté la doctrine de gauche sur l’identité et l’équité. Le Pentagone a embauché Richard Torres-Estrada en tant que chef de la diversité, pour être réaffecté après la réapparition de tweets incendiaires dans lesquels Torres-Estrada a comparé l’ancien président Donald Trump à Adolf Hitler.

La Central Intelligence Agency a publié des vidéos de recrutement faisant la promotion de la théorie arbitraire du genre et de la diversité, et le ministère de la Défense s’est réveillé en mars en ciblant l’animateur de Fox News Tucker Carlson pour avoir critiqué la féminisation de l’armée. Plus tôt ce mois-ci, le représentant républicain du Tennessee, Mark Green, a proposé une mesure visant à interdire l’enseignement de la théorie critique de la race dans les académies du service militaire des États-Unis.

En juin 2020, la Marine a créé un groupe de travail «pour s’attaquer aux problèmes de racisme, de sexisme et d’autres préjugés destructeurs et à leur impact sur l’état de préparation navale». Cela comprenait un engagement réveillé mandaté pour que les individus récitent s’ils souhaitent rejoindre la marine.

«Le groupe de travail cherchera à s’attaquer rapidement à tout l’éventail du racisme systémique, à défendre les besoins des communautés mal desservies, à démanteler les barrières et à égaliser les cadres de développement professionnel et les opportunités au sein de la marine», a déclaré la marine dans un communiqué l’année dernière.

Le mémo publié ne précise pas comment la Marine prévoit d’assurer une égalité légitime des chances pour les personnes de toutes races.