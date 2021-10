La marine américaine divise par deux une frégate lors de tests

10/01/2021

Une nouvelle vidéo montre la puissance de feu que la marine et les marines des États-Unis ont apportée pour couler un navire de guerre lors de leur récent exercice à grande échelle 2021 (LSE 21). Les deux services ont envoyé l’USS au fond de la mer. Ingraham, lui tirant dans toutes les directionsMais c’est le tir de l’eau qui a littéralement brisé le dos du navire.

LSE 21 est un exercice naval mondial impliquant 25 000 marins et marines et plus de 25 navires. L’exercice a été conçu pour tester un nouveau concept d’opération navale, connu sous le nom d’opérations maritimes réparties, qui permet aux commandants de flotte de contrôler des groupes de porte-avions et d’amphibiens, ainsi que des navires individuels, sur de vastes zones. Sous DMO, ces ressources individuelles peuvent fonctionner séparément pour couvrir plus d’océan, mais se réunissent pour générer une puissance de feu massive et écrasante contre une cible ennemie.

LSE 21 comprenait un SINKEX ou un exercice de naufrage. Un SINKEX consiste essentiellement à remorquer un navire déclassé au large, puis à le couler avec une puissance de feu. Cela donne à la Marine la possibilité de tester complètement les armes.