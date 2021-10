La marine bouleverse Tulsa sans effectuer une seule passe

Les aspirants de marine ont remporté une victoire par derrière sur la route à Tulsa vendredi soir, remportant la victoire 20-17. Navy tirait de l’arrière 10-3 après qu’Anthony Watkins de Tulsa ait renvoyé le coup d’envoi de la deuxième mi-temps sur 97 verges à la maison, mais les Mids ont marqué les 17 points suivants pour prendre une avance qu’ils conserveraient pour de bon.

Cela est un peu surprenant car Tulsa était le favori au début du match. Malgré le fait que le n ° 2 de Cincinnati soit sur le fil le week-end dernier, les aspirants étaient à +10,5 outsiders, selon Tipico Sportsbook.

Mais encore plus surprenant ?

Navy a réussi la surprise sans effectuer une seule passe.

Oui, vous avez bien lu. Les Mids sont allés 0-pour-4 en équipe en passant sans réceptions enregistrées.

un classement parfait du football de la Marine pic.twitter.com/QwADjIivBF — Christian D’Andrea ne possède probablement pas de brasserie (@TrainIsland) 30 octobre 2021

C’est de l’art. Art pur.

Le quart-arrière partant de la Marine, Tai Lavatai, s’est précipité sur 64 verges – y compris ce qui serait le touché gagnant – et a terminé 0 en 3 passes dans le match. En équipe, la Navy a gagné 302 yards sur 60 tentatives au sol. La course de touché de 1 yard de Lavatai qui a donné une avance de 17-10 à Navy au quatrième quart a couronné un 15-jeu, 8+ minutes de route.

En tant qu’équipe à triple option, la Marine n’est pas particulièrement connue comme une équipe de passes. Zéro passes complétées, cependant? Ils ne l’ont pas fait lors d’une victoire depuis 2017 contre SMU lorsque la seule tentative de passe de Malcolm Perry a été interceptée. Les Mids ont également remporté ce match, battant le ballon 72 fois pour 559 verges dans une victoire de 43-40. La marine a perdu contre l’UCF en 2018 sans terminer une passe.

Gannett peut gagner des revenus de Tipico pour les références du public à des services de paris. Tipico n’a aucune influence sur ces revenus et n’est en aucun cas dépendant ou lié aux salles de rédaction ou à la couverture médiatique. Voir Tipico.com pour les termes et conditions. 21+ seulement. Problème de jeu ? Appelez 1-800-GAMBLER (NJ), 1-800-522-4700 (CO).

10 photos des derniers uniformes géniaux de Space Game de l’UCF en action contre Memphis

voir 10 images