La Marine cherche la vente aux enchères pour une année historique dans le Challenge Tour

Ange Hidalgo. © Octavio Passos / .

Il est difficile de ne pas identifier le mot diplômé avec le film mythique de Mike nichols et Dustin Hoffman 1967. Ce film a été défini comme une comédie dramatique. Ici, aujourd’hui, nous allons vous raconter une histoire de film, même si elle comportera aussi beaucoup de comédie et de drame. Les protagonistes de cette histoire sont aussi des diplômés, mais pas des diplômés universitaires comme dans le cas de Hoffman, mais des sportifs. Diplômé est le mot avec lequel le tournée européenne décidé d’étiqueter les golfeurs qui Tournée du défi à la première division.

Le premier diplômé en histoire était l’anglais Neal briggs en 1989, année de la sortie du Challenge Tour. Au cours de cette saison, seuls cinq joueurs ont été améliorés. Briggs était accompagné de l’Écossais Pierre Smith, Le français Roger Sabarros et les italiens Constantin Rocca et Silvio Grapassoni. Depuis, plus de 400 joueurs ont été promus sur l’European Tour via le Challenge.

Nacho Garrido a été le premier diplômé de golf espagnol en 1993

L’Espagne a contribué un total de 23 noms différents à cette liste de diplômés. Le premier était Nacho Garrido en 1993 et ​​le dernier était Pep Angles en 2020. Entre 1993 et ​​2020, il n’y a eu que sept années au cours desquelles aucun Espagnol n’a obtenu de promotion. La dernière fois que nous nous sommes retrouvés avec une boîte vide, c’était en 2012.

On dit que la liste officielle est de 23 noms, bien qu’on rajoute vraiment déjà 25 golfeurs différents, puisqu’il faut les rejoindre Santi Tarrio et Alfredo Garcia Heredia. En l’absence de la Grande Finale du Challenge Tour qui se déroule cette semaine dans le T-Golf de Majorque, le Galicien et l’Asturien ont la promotion plus qu’assurée. En fait, Santi arrive en tant que premier exceptionnel dans le but de remporter le classement et Alfredo arrive cinquième, avec l’option intacte également de remporter le circuit. Tarrio et García Heredia ont tous deux l’opportunité d’égaler Carl Suneson et Álvaro Velasco, les seuls Espagnols à avoir réussi à remporter le classement du Challenge Tour.

Ainsi, la grande excitation pour le golf espagnol cette semaine est de savoir s’il y aura 25, 26 ou 27 diplômés espagnols différents qui auront été promus sur le circuit européen. Le chiffre dépendra de ce qu’ils font Ange Hidalgo et Ivan Cantero. Hidalgo, de Malaga, atteint la finale à la 22e place du classement. Vous aurez besoin d’environ un top 15 pour avoir une chance d’entrer dans le top 20 et de gagner la carte Challenge Tour. Les comptes sont approximatifs, pas mathématiques. De son côté, Cantero, arrivé à la 41e place, devra au moins terminer dans les trois premiers de cette finale. Autrement dit, il n’est pas facile pour nous d’avoir plus de deux diplômés cette année, mais il ne faut pas non plus l’exclure.

L’Espagne n’a jamais obtenu quatre promotions du Challenge Tour à l’European Tour

Si nous parvenions enfin à boucler la quadrature du cercle dimanche prochain, c’est-à-dire à mettre quatre Espagnols sur l’European Tour via le Challenge, nous parlerions de la meilleure saison de l’histoire du golf espagnol en deuxième division. Trois promotions ont été le maximum que la Marine ait réalisé au cours d’une saison de Challenge. Il a été produit en 2006 et les protagonistes étaient Juan Parron, Rafa Cabrera Bello et Alvaro Quiros. La litière n’est pas mauvaise. Jamais plus le golf espagnol n’a obtenu trois promotions, alors qu’à six reprises il en a grimpé deux, la dernière fois en 2017 avec Scott Fernández et Pedro Oriol. En ce sens, on peut dire que le golf espagnol a rendez-vous avec l’histoire cette semaine à Majorque. Jeudi, la grande finale de la Route de Majorque commence au T-Golf.

Si l’on analyse les chiffres mondiaux par pays, l’Angleterre domine le classement des diplômes à travers l’histoire avec 130, suivie de la Suède avec plus de 60 et de la France avec plus de 40. Le peu de fruits que le pays français a obtenu est particulièrement frappant sur le Tour européen. à ses bonnes performances sur le Challenge Tour.

La liste complète des diplômés espagnols du Challenge Tour

Nacho Garrido (1993)

Diego Borrego (1995)

Francis Valera (1995)

Nacho Feliu (1996)

Carl Suneson (1999 et 2005)

Carlos Rodiles (2000 et 2009)

José Manuel Lara (2000)

José Manuel Carriles (2003)

Ivo Giner (2003)

Juan Parron (2006)

Rafa Cabrera Bello (2006 et 2008)

Álvaro Quiros (2006)

lvaro Velasco (2007 et 2010)

Jorge Campillo (2011)

Adrian Otaegui (2013)

Nacho Elvira (2013 et 2015)

Jordi Garcia Pinto (2014)

Borja Virto (2015)

Pep Angles (2016 et 2020)

Pedro Oriol (2017)

Scott Fernandez (2017)

Adri Arnaus (2018)

Sebastián García Rodríguez (2019)

Santi Tarrio (2021)

Alfredo García Heredia (2021)