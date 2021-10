La marine des États-Unis aura bientôt une arme laser en service

10/12/2021 à 10h21 CEST

L’US Office of Naval Research a récemment ordonné la création d’un système d’armes laser « compact et portable », selon un avis de contrat du ministère de la Défense déposé en août. En d’autres termes, vous financez essentiellement un véritable pistolet à rayons. La Marine utilisera l’arme, connue sous le nom de système d’arme laser à haute énergie Counter-Unmanned Air Systems (ou C-UAS HELWS pour faire court), pour abattre des drones.

MZA Associates Corporation, basée à Albuquerque, Nouveau-Mexique, « concevra, développera, fournira, intégrera, testera et démontrera » C-UAS HELWS avec des composants commerciaux existants, dans le cadre du contrat de 18,7 millions de dollars, découvert pour la première fois par Forbes. Le développement aura lieu entre Albuquerque et Dayton, Ohio, et devrait être achevé entre 2023 et 2025.

Bien qu’il soit encore loin des pistolets à rayons portatifs popularisés dans la science-fiction, C-UAS HELWS illustrer une tendance à la miniaturisation des armes laser, rendu possible par la recherche et le développement financés par le gouvernement.