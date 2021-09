La marine identifie 5 marins tués dans un accident d’hélicoptère au large des côtes californiennes

La marine américaine a identifié dimanche les cinq marins désormais présumés morts après l’annulation d’une mission de recherche et de sauvetage de plus de 72 heures à la suite de l’écrasement de leur hélicoptère au large des côtes de San Diego.

Les cinq marins, tous affectés à l’Escadron d’hélicoptères de combat en mer (HSC) 8, ont été identifiés comme étant le lieutenant Bradley A. Foster, 29 ans, un pilote d’Oakhurst, en Californie ; le lieutenant Paul R. Fridley, 28 ans, un pilote d’Annandale, en Virginie ; Naval Air Crewman (hélicoptère) 2e classe James P. Buriak, 31 ans, de Salem, Virginie ; Hospital Corpsman 2e classe Sarah F. Burns, 31 ans, de Severna Park, Maryland ; et Hospital Corpsman 3e classe Bailey J. Tucker, 21 ans, de St. Louis, Missouri. Leurs corps sont tous portés disparus.

CRASH D’HÉLICOPTÈRE DE LA MARINE À SAN DIEGO : 5 MARINS DISPARUS, 5 BLESSÉS DE PLUS SUR L’USS LINCOLN

Samedi, la marine américaine a déclaré les cinq personnes décédées, passant des efforts de recherche et de sauvetage aux opérations de récupération après plus de 72 heures d’efforts de sauvetage coordonnés comprenant 34 vols de recherche et de sauvetage, plus de 170 heures de vol, avec cinq hélicoptères de recherche et une surface constante recherche de navire.

Les marins étaient à bord d’un hélicoptère MH-60S « effectuant des opérations de vol de routine » à partir de l’USS Abraham Lincoln (CVN 72) lorsque l’avion s’est écrasé dans la mer à environ 60 milles marins des côtes de San Diego à 16 h 30 HNP, le 19 août. 31, a déclaré la 3e flotte de l’US Navy.

Un sixième marin à bord de l’hélicoptère au moment de l’accident a été secouru plus tard le même jour et a depuis été transporté à terre dans un état stable. En plus des cinq disparus de l’hélicoptère, les responsables de la Marine ont révélé que cinq autres avaient été blessés à bord du navire lorsque l’avion opérant sur le pont s’est écrasé dans la mer.

Les unités impliquées dans les efforts de recherche et de sauvetage comprenaient des actifs du district de la Garde côtière 11, Abraham Lincoln, USS Cincinnati (LCS 20) et des escadrons d’hélicoptères de la US Pacific Fleet Helicopter Sea Combat Wing et Helicopter Maritime Strike Wing. Une enquête sur l’incident est en cours.