La marine indienne a besoin de plus de nouvelles technologies pour relever les défis émergents dans l’Indo-Pacifique

Avec une portée maritime croissante et un bilan admirable de service dans la région de l’océan Indien (IOR), la marine indienne (IN) est largement considérée comme un acteur important de la sécurité dans les biens communs asiatiques.

L’émergence de l’Inde en tant qu’acteur stratégique en Asie a attiré l’attention sur le rôle de sa marine en tant que fournisseur de sécurité dans l’océan Indien et elle serait susceptible d’en discuter à la veille du Navy Day. C’est encore plus pertinent avec le nouveau leadership à la tête de l’amiral de la marine indienne Hari Kumar, chef d’état-major de la marine qui a hérité d’un Indo-Pacifique, qui devient de plus en plus un point focal géostratégique pour la Chine et l’Inde, alors que les deux pays s’engagent dans un concurrence. Le Covid-19 a frappé les trois services avec un budget restreint, cependant, sans les investissements nécessaires dans ses capacités navales de puissance, la vision de l’Inde d’un «Indo-Pacifique sûr, libre et ouvert» restera en danger.

C'est une force à la pointe de la technologie. Les plateformes de nouvelle génération qu'elle exploite sont dotées d'une technologie de pointe. Cependant, au-delà de la sécurisation des voies critiques de la mer de l'océan Indien, la marine a également dû faire face à une forte augmentation des menaces irrégulières dans les mers proches de l'Inde. Très souvent, la mission a consisté à combattre l'influence extra-régionale dans le voisinage maritime de l'Inde par une projection de puissance subtile.

Les analystes maritimes indiens se sont inquiétés non seulement du déploiement de navires de guerre et de sous-marins nucléaires chinois dans les mers proches de l’Inde, mais également de la milice de pêche chinoise et du nombre croissant de navires de recherche CCP (N). L’anxiété a été exacerbée par l’émergence de l’Asie du Sud en tant que théâtre de contestation géopolitique, ce qui a conduit à des appels urgents au sein de la communauté stratégique indienne pour accélérer IN modernisation. La politique de puissance trouble de l’Asie a mis en évidence l’impératif stratégique d’opérations de présence maritime robustes dans le quasi-littoral.

L’impact de la technologie sur la guerre et la sécurité a été démontré à plusieurs reprises, y compris jusqu’à la semaine dernière, lorsque le test ASAT chinois a mis en danger l’ISS. La diffusion inévitable de la technologie a ajouté aux inquiétudes quant à la possibilité que la technologie atteigne des mains irresponsables ou des gouvernements voyous qui ne sont pas en faveur d’ordres fondés sur des règles. Le gouvernement a déjà pris des mesures concrètes en ce sens. En 2018, après avoir identifié l’impact potentiel de l’intelligence artificielle (IA)/de l’apprentissage automatique (ML) dans tous les secteurs, il a confié à NITI Aaayog et au ministère de la Défense (MoD) la tâche d’établir une feuille de route pour l’élaboration d’un programme national, visant à recherche et développement (R&D) d’applications d’IA dans le secteur social et les forces armées respectivement.

La marine indienne a été pionnière dans l’adoption de l’intelligence artificielle, car elle s’est associée à des sociétés privées telles que M/s Tardid Technologies Pvt Ltd en collaboration avec l’IITH et l’UoH (Université d’Hyderabad) pour une « évaluation de la durée de vie autonome de la fatigue basée sur l’IA » pour les structures. Les objectifs à long terme de la marine indienne de se transformer en une force de 200 navires d’ici 2027 et son élan continu pour maintenir une capacité de combat optimale sont mis à l’épreuve à plusieurs reprises par la diminution de la disponibilité des capitaux et des pénuries de main-d’œuvre. Il est donc impératif que la marine indienne cherche à tirer parti des avantages des technologies basées sur l’IA/ML pour améliorer l’efficacité organisationnelle à différents niveaux.

Pour renforcer la relation entre la marine indienne et l’IIT Delhi sur la recherche dans le domaine sous-marin des systèmes électroniques navals, un protocole d’accord a été signé. La relation remonte aux années 1970 et des technologies clés pour la Marine dans le domaine de l’électronique sous-marine ont été développées par le Center for Applied Research in Electronics (CARE) de l’IIT Delhi, mais l’élan n’est visible que depuis deux ans seulement.

Au fil des ans, le Quad a élargi son programme pour s’adapter aux menaces de génération suivante dans l’Indo-Pacifique, notamment la technologie émergente. Les pays Quad (Australie, Inde, Japon et États-Unis) affirment que la manière dont la technologie est conçue, développée, gouvernée et utilisée doit être façonnée par nos valeurs démocratiques communes et le respect des droits humains universels.

Au milieu du comportement belliqueux de la Chine dans le continuum maritime de l’Indo-Pacifique et de la confiance et du confort croissants entre les quatre démocraties, il n’est que prudent que la technologie de défense de niche soit partagée avec la marine indienne, qui agit comme un bouclier. Ce bouclier avait été efficace pour changer le cours des événements sur la Ligne de contrôle réel (LAC) lors de la mésaventure de Galwan de l’Armée populaire de libération de Chine (APL).

Une société chinoise Zhongtian Feilong a récemment effectué un vol d’essai pour son nouveau transporteur d’essaims aéroporté, qui est un vaisseau-mère aérien sans pilote qui peut transporter plusieurs drones plus petits et les lâcher dans les airs pour des missions telles que la reconnaissance et l’attaque. Cette approche pourrait révolutionner la guerre future, et lorsque le vaisseau-mère, désormais limité en taille, deviendra plus grand, il a le potentiel de se transformer en plate-forme stratégique à partir d’une plate-forme tactique. L’impact de cela peut être ressenti dans la défense des îles Andaman et Nicobar. Pour contrebalancer immédiatement cela, la marine reste ferme sur ses plans pour un troisième porte-avions, mais des discussions sont en cours pour modifier les plans de conception afin d’accueillir les véhicules aériens sans pilote en dehors des avions de combat. Cette combinaison de systèmes habités et non habités comme MuM-T signifierait que le déplacement global du porte-avions diminuerait par rapport aux 65 000 tonnes proposées, tout en réduisant le coût et le temps nécessaires à sa construction. La marine indienne étudie également comment un grand système aérien sans pilote à voilure fixe pourrait être utilisé pour des missions de ravitaillement AEW, Strike et Air-to-Air dans le cadre d’une future escadre aérienne de porte-avions et d’une force d’aviation maritime.

Au cours des 10 à 20 prochaines années, les PME de Unmanned System prédisent qu’une nouvelle évolution vers une vision des navires davantage comme faisant partie d’un système de systèmes va amener les principales marines à moins se demander si elles veulent concevoir un seul navire de guerre ou sous-marin et plus encore sur les capacités qu’ils doivent fournir et comment ils s’intègrent dans d’autres domaines. L’approche du système de systèmes brouillera davantage les frontières en permettant à un navire avec équipage de travailler avec des ressources de surface, sous-marines ou aériennes sans équipage. Cela se reflète dans le destroyer moderne INS Visakhapatnam, qui vient d’être mis en service, doté de baies de mission à partir desquelles ceux-ci peuvent être déployés. Avec Sea Guardian et P8-I faisant MuM-T comme outils ISR de persistance et piquets ASW, en réseau avec le navire lancé MH60-R, NSUS et UUV avec des essaims de munitions vagabondes, l’avenir n’est en fait pas trop futuriste.

De plus, la marine indienne peut également reconfigurer un navire dans un délai potentiellement assez court pour différents types de missions en passant par la conteneurisation de ces navires. Les actifs conteneurisés offriront également la possibilité de reconfigurer facilement les navires civils. Cela donne non seulement une capacité supplémentaire, mais pourrait opérer dans une partie du monde où un navire discret, peu observable et potentiellement démenti serait préférable à un navire de guerre déclaré. Bien qu’il y ait beaucoup de potentiel dans la technologie et DANS y investit beaucoup, il existe également de nombreux obstacles au fonctionnement de cette technologie. Il existe de nombreuses versions différentes de cette vision, mais il n’y a pas d’accord clair sur la façon dont cela va fonctionner, et la plupart des défis concernent davantage des choses comme la culture et la doctrine, l’organisation et l’approvisionnement, le côté humain des choses,

le côté social des choses plutôt que la technologie.

Les menaces à la sécurité maritime dans l’océan Indien, les missions humanitaires et une évolution constante vers l’augmentation de son rôle de marine en eaux bleues poussent la marine à se procurer des véhicules sous-marins autonomes (AUV) auprès de l’industrie nationale, avec une collaboration possible avec les États-Unis. De plus, avec le grand littoral de l’Inde, les intérêts commerciaux maritimes dans l’océan Indien et les menaces réelles de contrebande et de terrorisme, les UUV/AUV constituent un outil attrayant entre les mains de la marine..

La Marine est à la croisée des chemins. Il peut suivre le chemin familier vers l’avenir, en s’appuyant principalement sur des capacités éprouvées qui ont fait leurs preuves au cours du dernier demi-siècle. Ou il peut se fier un peu moins à

forces traditionnelles tout en exploitant les technologies émergentes rapidement pour créer une flotte très différente pour relever ce qui sera probablement des défis futurs très différents.

En bref, si la marine du pays doit se lancer dans l’avenir d’un plus grand, elle se retrouvera probablement à embrasser un symbole familier de son passé, les porte-avions, mais seulement cette fois, elle aurait à la fois des actifs avec et sans pilote.

