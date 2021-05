La marine indienne et l’armée de l’air déplacent des fournitures essentielles à travers le pays, alors que la Thaïlande envoie également des secours

De plus, vendredi, l’IAF a utilisé ses moyens de transport lourd pour transporter par avion 39 conteneurs d’oxygène cryogénique depuis l’étranger – depuis Singapour, la Thaïlande et Dubaï. Et 126 camions-citernes d’oxygène sont positionnés à des endroits clés du pays. (Crédit photos: IAF)

La marine indienne a lancé l’opération Samudra Setu-II pour aider à fournir une assistance dans la mission nationale en cours pour répondre aux besoins en oxygène. Dans le cadre de cette mission, les navires de guerre de la marine indienne vont entreprendre l’expédition de «conteneurs cryogéniques remplis d’oxygène liquide» et de l’équipement médical associé à l’appui de la lutte de la nation contre le COVID-19.

Les secours arrivent d’un autre pays membre de l’ASEAN – la Thaïlande. Le samedi 1er mai, des sources ont déclaré à Financial Express Online: «La région de l’ASEAN tend la main. Après Singapour, le Premier ministre, le général Prayuth Chan o Cha, a fait part à travers le MoFA de son désir d’offrir une assistance à l’Inde.

Op Samudra Setu II

Selon la marine indienne, deux navires – INS Kolkata et INS Talwar, tous deux sont au port de Manama, Bahreïn pour embarquer et transporter 40 tonnes d’oxygène liquide. Ces deux navires vont bientôt rentrer à Mumbai.

Pour des missions similaires, l’INS Jalashwa est en route vers Bangkok et l’INS Airavat vers Singapour.

Comme cela a été rapporté l’année dernière dans Financial Express Online, la marine indienne avait lancé l’opération Samudra Setu qui faisait partie de la mission Vande Bharat. Environ 4 000 (3 992) citoyens indiens bloqués et en détresse ont été rapatriés du Sri Lanka, des Maldives et d’Iran dans le cadre de cette mission.

Le matériel de secours arrive de Thaïlande

Alors que le gouvernement indien a indiqué ses besoins en matière d’oxygène – bouteilles, concentrateurs, générateurs et réservoirs d’oxygène cryogénique, les entreprises indiennes, en coordination avec la mission indienne et le MHA, s’approvisionnent en réservoirs cryogéniques auprès de la nation de l’ASEAN. Lors de trois sorties différentes les 26, 27 et 28 avril entreprises par l’IAF, 11 réservoirs d’oxygène sont venus de Thaïlande.

Le 1er mai, un vol de la Royal Thai Air Force (RTAF) est arrivé pour évacuer certains responsables de l’ambassade thaïlandaise. Cet avion transportait 15 concentrateurs donnés par le gouvernement thaïlandais à la Croix-Rouge indienne, et 15 concentrateurs qui ont été donnés par l’hindou Samaj de Bangkok.

Et en plus de cela, l’Association indienne de Thaïlande a offert 100 bouteilles d’oxygène séparément. Ceux-ci seront bientôt transportés en Inde.

Efforts de secours de l’IAF

Selon l’Indian Air Force, «l’ensemble de la flotte de transport lourd et certains des flottes de transport moyen fonctionnent en modèle en étoile. Actuellement, huit avions C-17, quatre IL 76, huit C130, 20 An-32, 10 DO-228 Dornier et 20 hélicoptères sont déployés pour les tâches COVID. Les équipages de toutes les flottes sont activés pour assurer des opérations 24 heures sur 24. »

De plus, vendredi, l’IAF a utilisé ses moyens de transport lourd pour transporter par avion 39 conteneurs d’oxygène cryogénique depuis l’étranger – depuis Singapour, la Thaïlande et Dubaï. Et 126 camions-citernes d’oxygène sont positionnés à des endroits clés du pays.

Mise à jour sur le transport aérien des pétroliers O2

Des C-17 ont transporté par avion quatre conteneurs d’oxygène cryogénique de Singapour à la base aérienne de Panagarh. Et, vendredi soir (30 avril 2021), quatre autres conteneurs d’oxygène cryogénique étaient transportés par avion depuis Singapour.

Deux conteneurs d’oxygène cryogénique de Chandigarh à Bhubaneswar, un de Baroda à Ranchi, deux de Gwalior à Raipur, deux de Mumbai à Bhubaneswar ont été transportés par avion à bord des C-17 de l’IAF.

Il a également transporté par avion deux conteneurs d’oxygène cryogénique d’Agra à Ranchi, deux conteneurs d’Indore à Surat, deux conteneurs de Chandigarh à Ranchi et six conteneurs d’Hindan à Ranchi.

En outre, les avions IL-76 ont transporté par avion des équipements d’usine d’oxygène de Delhi à Dimapur et avec une charge de 11,5 tonnes de l’armée indienne, avec 90 medicos de Dimapur à Bakshi ka Talab. Ils sont transportés par avion pour aider à mettre en place un hôpital COVID à Lucknow.

Le personnel de l’IAF se fait vacciner

Environ 98 pour cent de tous les guerriers aériens sont vaccinés avec la première dose et 85 pour cent avec la deuxième dose. Des efforts soutenus pour s’assurer que la vaccination à 100% au plus tôt est en cours. «Les cas actifs sont limités à 1 pour cent de la population de l’IAF.»

Le géant américain de l’aérospatiale Boeing propose une assistance de 10 millions de dollars

Boeing a annoncé un programme d’aide d’urgence de 10 millions de dollars pour l’Inde.

Cette assistance de la société aérospatiale va être dirigée vers les organisations fournissant des secours, y compris des fournitures médicales et des soins de santé d’urgence pour les communautés et les familles aux prises avec le COVID-19.

Dans un communiqué publié par la société, Dave Calhoun, président et chef de la direction, a déclaré: «Boeing est un citoyen du monde, et en Inde, nous dirigeons notre réponse à la pandémie vers les communautés les plus touchées par cette récente flambée de cas.» Et «Boeing fera partie de la solution», a-t-il ajouté.

La société s’associera à des organisations de secours locales et internationales pour déployer le programme d’assistance de 10 millions de dollars dans les zones les plus démunies. Le travail de secours sera entrepris en consultation avec des experts gouvernementaux, médicaux et de santé publique.

Selon la déclaration de l’entreprise, les employés ont également la possibilité de faire un don personnellement à des organisations caritatives soutenant l’aide au COVID-19 en Inde. Dans le cadre du programme Boeing Gift Match, il égalera les dons monétaires dollar pour dollar, élargissant ainsi la portée de l’aide fournie au peuple indien.

