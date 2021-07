La marine indienne et le problème imminent de l’importation d’AIP pour les sous-marins du projet 75 (I)

Avec la présence chinoise croissante dans la région de l’océan Indien, l’AIP sur les sous-marins indiens est nécessaire de toute urgence.

L’Inde est l’une des rares marines d’exploitation de sous-marins au monde à ne pas disposer d’un système de propulsion indépendante de l’air (AIP) sur ses sous-marins. Dans l’Indo-Pacifique même, le Japon, la Corée du Sud, la Chine, Singapour et le Pakistan exploitent des sous-marins équipés de l’AIP. “Il s’agit d’une vulnérabilité grave qui restreint sévèrement la déployabilité des sous-marins de la marine indienne (IN) dans l’espace de bataille maritime littoral contemporain qui prévaut dans la région”, estime le commodore Anil Jai Singh, ancien sous-marinier de la marine indienne.

Pourquoi l’AIP est-il nécessaire ?

Le commodore Anil Jai Singh, qui est également vice-président de l’Indian Maritime Foundation, a déclaré à Financial Express Online : « Dans les opérations et pendant la guerre, ce sera encore plus le cas lorsque les sous-marins seront susceptibles d’aller en danger dans un anti- Environnement de guerre sous-marine. L’AIP a été introduit pour la première fois sur les sous-marins suédois à partir de 1989 et est depuis devenu presque un équipement standard sur les sous-marins diesel-électriques modernes. La bête noire de l’Inde, le Pakistan, a également installé un AIP sur chacun de ses trois sous-marins Agosta 90B et est équipé de huit sous-marins de type 039 équipés d’AIP en provenance de Chine, à partir de la fin de cette décennie.

« La majorité des sous-marins de la marine indienne datent de l’ère pré-AIP, mais même les récents sous-marins de la classe Scorpène, dont trois ont été mis en service et les trois autres sont à un stade de construction avancé, n’ont pas d’AIP à bord. C’est surprenant puisque le contrat pour ceux-ci avait été signé en 2005, date à laquelle l’AIP était une technologie acceptée à bord et on espère que ceux dans la boucle de prise de décision avaient de bonnes raisons pour cela. Ironiquement, le premier sous-marin AIP du Pakistan construit par le même équipementier étranger, Naval Group of France, était entré en service à l’époque », dit-il.

Il est également entendu que le prochain programme de construction de sous-marins, le projet 75 (I), qui a été récemment approuvé par le Defense Acquisition Council (DAC) et qui attend la publication d’un RfP, n’insistera probablement pas sur l’AIP développé localement. «Cela peut être une décision sensée car DRDO a souvent flatté de tromper et son insistance a souvent compromis la capacité de combat. Au contraire, la meilleure solution serait peut-être de s’assurer que chacun des équipementiers étrangers dans la mêlée offre un AIP éprouvé avec la possibilité de passer à l’AIP indigène à condition qu’il soit contemporain et fonctionne de manière satisfaisante sur les sous-marins de la classe Kalvari », l’ancien États sous-mariniers.

Selon lui, « il est peu probable que les sous-marins P75 (I) entrent en service avant le début des années 2030, date à laquelle la technologie aurait encore progressé et la combinaison batterie plomb-acide AIP aurait été remplacée par la combinaison batterie AIP-lithium ion. qui fournirait une capacité supplémentaire aux sous-marins. L’ironie cependant, c’est que même si le système DRDO n’est peut-être pas le choix préféré, peut-être parce qu’il n’a pas encore fait ses preuves, trois des cinq OEM étrangers dans la mêlée pour P75(I) n’ont pas non plus de système éprouvé à base de pile à combustible. “

En fait, seuls tkMS (ThyssenKrupp Marine Systems), l’Allemagne et Daewoo Corée du Sud disposent d’un système de pile à combustible éprouvé, ce dernier étant dérivé du premier.

L’AIP indien est encore loin

Pendant de nombreuses années, aucune tentative sérieuse n’a été faite pour développer une capacité AIP jusqu’à ce que DRDO commence à travailler sur un système AIP indigène basé sur des piles à combustible. Il est entendu que ce système indigène sera installé sur les sous-marins de la classe Kalvari au fur et à mesure qu’ils commenceront leur premier radoub majeur. “Cependant, ce système est encore au stade de développement sur un banc d’essai et pourrait être assez éloigné de l’opérationnalisation”, observe le commodore Anil Jai Singh.

AIP pour la marine indienne

Avec la présence chinoise croissante dans la région de l’océan Indien, l’AIP sur les sous-marins indiens est nécessaire de toute urgence. « Si l’Inde devra acheter auprès d’un OEM, seul le temps nous le dira, car l’AIP indigène prendra beaucoup de temps avant de pouvoir être installé sur l’un des sous-marins », selon un officier de marine.

DRDO & AIP

En mars de cette année, l’Organisation de recherche et de développement pour la défense (DRDO) avait publié une déclaration aux médias annonçant la réussite des tests du système de propulsion indépendante de l’air (AIP) basé sur la pile à combustible. Il est encore au stade du Lab.

Le communiqué mentionnait que le système développé par le Naval Materials Research Laboratory (NMRL) du DRDO, conformément aux exigences des utilisateurs, fonctionnait en mode endurance et en mode puissance maximale.

L’AIP à pile à combustible du DRDO, qui utilise de l’hydrogène et de l’oxygène pour produire de l’électricité à bord et n’a presque aucune pièce mobile, produit un minimum de déchets.

