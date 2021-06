La marine indienne et l’IAF perfectionnent leur interopérabilité lors de l’exercice avec le CSG de l’US Navy

in

Les P-8I de la marine indienne sont une plate-forme aéroportée avancée et disposent de capacités d’interopérabilité intégrées. (Images : Marine indienne)

La marine indienne et l’armée de l’air indienne (IAF) participent à un exercice de passage avec le groupe aéronaval de la marine américaine (CSG) Ronald Reagan qui transite par la région de l’océan Indien (IOR) du 23 au 24 juin 2021.

Actifs de la marine indienne et de l’IAF participant à l’exercice de passage

Pour parfaire l’interopérabilité en tant que force intégrée, la marine indienne a déployé l’INS Kochi et l’INS Teg ainsi que l’avion de patrouille maritime P8I et l’avion Black Panthers MiG 29K. De IAF SU 30 MKI & Jaguars, AWACS AEW&C et avion de transport IL-78. L’avion Dornier MR de la marine indienne participe également aux exercices.

But de l’exercice – Interopérabilité

Renforcer les relations bilatérales ainsi que la coopération entre les marines des deux pays, en démontrant la capacité à s’intégrer et à se coordonner de manière globale dans les opérations maritimes.

Les opérations au cours de l’exercice comprennent des exercices avancés de défense aérienne, des exercices anti-sous-marins et des opérations d’hélicoptères sur pont. L’effort est de perfectionner davantage leurs compétences de combat et d’améliorer également leur interopérabilité en tant que force intégrée pour promouvoir la stabilité dans le domaine maritime ainsi que la paix et la sécurité.

La marine indienne et l’IAF seront pendant deux jours engagés dans des opérations conjointes multi-domaines avec le US Carrier Strike Group (CSG) comprenant le porte-avions de classe Nimitz Ronald Reagan, le croiseur lance-missiles de classe Ticonderoga USS Shiloh, le destroyer lance-missiles de classe Arleigh Burke USS Halsey.

La marine indienne entreprend régulièrement des exercices bilatéraux et multilatéraux avec la marine américaine pour garantir son engagement en faveur d’un ordre international ouvert, inclusif et fondé sur des règles, et pour souligner les valeurs partagées en tant que marines partenaires.

P8-I dans la perceuse

Comme indiqué précédemment dans Financial Express Online, les P-8I de la marine indienne sont une plate-forme aéroportée avancée et disposent de capacités d’interopérabilité intégrées. Cela fait du P-8I un avion multimission avec un concept d’opérations basé sur C4I. Et cela contribue à renforcer les capacités de surveillance, de reconnaissance et de brouillage électronique de l’Inde dans l’IOR.

Ils ont la capacité de détecter des navires et des sous-marins inconnus qui se cachent dans l’eau et ont des capacités aéroportées de lutte anti-sous-marine (ASW). Dans le cadre des opérations ASW pour trouver les sous-marins qui se trouvent sous la surface de l’eau, ces avions peuvent lancer des bouées acoustiques de détection de sous-marins (types actifs et passifs).

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.