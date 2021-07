La marine indienne intronise des hélicoptères Romeo mortels pour garder un œil sur le mouvement ennemi

in

Ces hélicoptères passent par la route des ventes militaires étrangères (FMS) (Image : marine indienne)

Aux premières heures de samedi, la marine américaine (USN) a remis les deux premiers hélicoptères multirôles Sikorsky MH-60R (MRH) à la marine indienne. Le transfert officiel des hélicoptères de la marine américaine à la marine indienne a eu lieu à la base aéronavale de North Island, à San Diego et a été accepté par l’ambassadeur indien auprès des États-Unis, Taranjit Singh Sandhu.

En outre, conformément au protocole de remise, il y a eu un échange de documents entre le vice-amiral Kenneth Whitesell, commandant des forces aériennes navales de l’US Navy et le vice-amiral Ravneet Singh, chef d’état-major adjoint de la marine (DCNS), marine indienne.

En savoir plus sur le MH-60R

Ces hélicoptères passent par la route des ventes militaires étrangères (FMS) et sont fabriqués par la société américaine Lockheed Martin Corporation.

L’accord pour 24 MRH a été signé pour 2,6 milliards de dollars et le solde des hélicoptères viendra selon le calendrier du contrat entre les deux pays.

Pour la marine indienne, ces hélicoptères vont jouer un rôle essentiel dans la région de l’océan Indien où perdure la menace chinoise et dans la région indo-pacifique.

Le contrat d’hélicoptère comprend la formation des pilotes et du personnel au sol ; pièces de rechange et soutien aux armes air-sol.

Financial Express Online avait rapporté en 2020 avant la visite de l’ancien président américain Donald Trump en février que le Comité du Cabinet sur la sécurité (CCS) avait apposé son sceau d’approbation. En 2018, le Defense Acquisition Council avait approuvé l’achat de ces hélicoptères aux États-Unis.

L’hélicoptère tout temps est conçu pour prendre en charge plusieurs missions avec une avionique/des capteurs de pointe et sera modifié avec plusieurs équipements et armes uniques en Inde, selon le communiqué de la marine indienne.

Une version navale du Sikorsky UH-60 Black Hawk et un membre de la famille Sikorsky S-70 ont été remis à l’Inde. Et, avec l’introduction de ces MRH, les capacités tridimensionnelles de la marine indienne seront encore améliorées.

Il s’agit d’hélicoptères MH-60R “Romeos” de quatrième génération et peuvent être chargés de torpilles et de missiles qui peuvent être utilisés dans des rôles anti-sous-marins.

Quelles modifications seront apportées ?

Lockheed Martin Company effectuera les modifications sur la base des spécifications données par l’Inde, et celles-ci seront effectuées à Owego, New York ; et Stratford, Connecticut, installations basées.

Il y aura le rotor principal repliable et une queue articulée – cela contribuera à réduire l’empreinte à bord des navires.

Capacités du MH-60 R (Romeo)

Ces hélicoptères sont dotés des capacités opérationnelles de guerre anti-sous-marine (ASW) et de guerre anti-surface (ASUW). Peut également jouer un rôle essentiel dans la recherche et le sauvetage (SAR), le ravitaillement vertical (VERTREP), l’évacuation médicale (MEDEVAC) et la recherche et le sauvetage au combat (CSAR), l’insertion de la guerre spéciale navale (NSW).

Ces deux hélicoptères font partie des 24 pour lesquels l’Inde a signé l’accord avec le gouvernement américain. Comme cela a été rapporté plus tôt par Financial Express Online, l’équipage indien suit une formation aux États-Unis qui aidera à exploiter ces puissants hélicoptères.

À compter de la signature de l’accord, la livraison des 24 hélicoptères prendra cinq ans et remplacera les hélicoptères britanniques Sea King qui sont en service.

La marine indienne aura plus d’yeux dans le ciel

Ce sera une combinaison puissante lorsque les hélicoptères MH-60R “Romeos” voleront avec le P8-I du Boeing. Cela rendra la chasse sous-marine ennemie plus forte.

L’étape suivante

Ces hélicoptères devraient maintenant arriver bientôt en Inde et avec eux, l’équipage en formation reviendra et la prochaine série d’équipages ira aux États-Unis.

Qui a dirigé les pourparlers pour le MH-60R ?

Les discussions étaient dirigées par le Dr Vivek Lall, qui était alors vice-président de la stratégie et du développement commercial chez Lockheed Martin.

Qu’ont dit les porte-parole de Lockheed Martin et Sikorsky :

Hamid Salim, vice-président de Sikorsky Maritime & Mission Systems, a déclaré : « La livraison des deux hélicoptères MH-60R Romeo à la marine indienne marque le début d’une nouvelle ère de collaboration et de partenariat entre l’USN, la marine indienne et Sikorsky.

Ajoutant: «Nous nous engageons à être aux côtés de la marine des États-Unis pour soutenir les forces navales indiennes à l’avenir par le biais de mises à niveau des capacités et du maintien en puissance alors que l’avion passe à la marine indienne.»

A déclaré William L Blair, vice-président et chef de la direction, Lockheed Martin India : « Nous apprécions la grande confiance accordée à Team Seahawk par la marine indienne à travers leur sélection du Romeo. »

Selon lui, le MH-60R est l’hélicoptère maritime multi-missions le plus avancé en opération, qui est déployé dans le monde, et ses performances de mission sont de loin inégalées.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.