La marine indienne obtiendra l’année prochaine son premier porte-avions indigène IAC-1 Vikrant

Aider la marine indienne dans ses plans de modernisation, en exploitant l’industrie et le savoir-faire indigènes de l’Inde, est une priorité clé du gouvernement, a déclaré le ministre de la Défense Rajnath Singh. Le ministre s’est rendu au chantier naval de Cochin, à Kochi aujourd’hui (25 juin 2021) et a passé en revue les progrès réalisés dans la construction du premier porte-avions indigène du pays (IAC-I) Vikrant. L’IAC-1, après avoir terminé tous les essais, devrait être mis en service dans la Marine l’année prochaine.

À bord du pont de l’IAC-1, le ministre de la Défense a déclaré : « L’IAC se vante de près de 75 % de contenu autochtone. Cela inclut la conception, l’acier utilisé dans la construction et les armes et capteurs clés. »

Concernant la modernisation de la marine indienne, le ministre a évoqué l’approbation par le Defense Acquisition Council (DAC) de l’émission d’un appel d’offres pour le projet 75-I. Ce projet s’inscrira dans le modèle de partenariat stratégique et devrait donner un nouvel élan au développement local de technologies de fabrication de niche. Aujourd’hui, 42 des 44 navires de guerre commandés sont en cours de construction dans les chantiers navals indiens.

Il a également déclaré que « IAC est la fierté de l’Inde et un brillant exemple d’Atmanirbhar Bharat. Malgré COVID, le projet a été initialement approuvé par le gouvernement NDA et a fait des progrès significatifs. »

Quand l’IAC-1 sera-t-il mis en service ?

Il devrait être mis en service l’année prochaine en hommage aux 75 ans d’indépendance de l’Inde.

La portée et la polyvalence de cet IAC-1 contribueront à susciter l’intérêt du pays pour l’IOR et au-delà.

Visite à Karwar, Karnataka

Le ministre de la Défense, jeudi 24 juin 2021, avait également examiné le projet Seabird à Karwar, Karnataka. Des travaux sont en cours dans la première base de la marine à Karwar, dans le Karnataka. Pour la marine indienne, la base de Karwar sera la plus grande d’Asie et fournira les installations et l’infrastructure nécessaires pour soutenir ses opérations dans la région de l’océan Indien (IOR) et au-delà.

Au cours de sa visite, dans son discours d’examen, le ministre a souligné l’accent mis par le gouvernement sur deux grands projets en cours – le projet Seabird et le porte-avions autochtone (IAC) et l’engagement pour une marine forte.

Dans une déclaration officielle, le ministre a déclaré que “Ces mesures contribueront à améliorer la portée opérationnelle et les prouesses de la marine indienne pour protéger les intérêts maritimes de l’Inde”.

La marine indienne est prête au combat et prête à relever n’importe quel défi, a-t-il déclaré, ajoutant : « Le déploiement proactif de la marine pendant l’impasse de Galwan a signalé notre intention de rechercher la paix mais d’être prêts à toute éventualité.

Parlant de la contribution de la Marine lors de l’augmentation du nombre de cas positifs au COVID, le ministre a souligné ses efforts pour ramener des citoyens indiens de l’étranger pendant l’Op Samudra Setu-I, puis dans l’Op Samudra Setu II pour obtenir l’oxygène médical liquide indispensable.

En savoir plus sur IAC-1

L’IAC-1 avant d’être intronisé dans la Marine doit subir une série d’essais en mer avant d’être mis en service. Le projet est déjà en retard.

Le premier, le deuxième et le troisième groupe d’équipage ont déjà été identifiés, même le nom du Capt a été identifié et approuvé. Une fois l’IAC-1 livré à la marine indienne, seuls les essais en vol commenceront.

