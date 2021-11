La marine indienne obtiendra le projet Survey Vessel Large en 2022: officiel

Ces grands navires topographiques devraient remplacer les navires topographiques existants de la classe Sandhayak.

Début décembre, le premier navire du projet Survey Vessel Large (SVL), « Sandhayak » sera mis à l’eau.

Parlant du lancement du vice-chef d’état-major de la marine « Sandhayak », le Vam SN Ghormade, a déclaré : « Le contrat pour la construction de quatre navires SVL a été signé entre le ministère de la Défense et Garden Reach Shipbuilders & Engineers (GRSE), Kolkata, le 30 octobre 2018 . «

« Sandhayak » est le premier des quatre projets de navires de recherche (grands) (SVL) en cours de construction par le chantier naval pour la marine indienne. »

Ces grands navires topographiques devraient remplacer les navires topographiques existants de la classe Sandhayak.

Les nouveaux navires seront dotés d’équipements hydrographiques de nouvelle génération comprenant des systèmes d’acquisition de données indigènes avancés qui collecteront et analyseront les données géophysiques et océanographiques dans la région de l’océan Indien (IOR). De plus, le nouveau grand navire d’enquête disposera de bateaux d’enquête de 11 m, de ROV et d’AUV.

Malgré les défis dus à la pandémie mondiale de COVID-19, selon le vice-chef, « des progrès substantiels ont été réalisés par GRSE et son chantier naval partenaire, L&T Shipbuilding. Et la livraison est probable d’ici octobre 2022 ».

Fond

Plus tôt cette année en juin, conçu et construit localement en Inde, le navire hydrographique INS Sandhayak, a été mis hors service après 40 ans de service.

Selon une déclaration officielle du ministère de la Défense cet été, le navire de recherche hydrographique a été conceptualisé par l’hydrographe en chef de l’époque du gouvernement indien, le contre-amiral FL Fraser. Il était passionné par les navires de recherche hydrographique conçus et construits par des autochtones en Inde.

La quille a été posée en 1978 pour le navire d’enquête, dont la conception a été finalisée par le quartier général de la marine et la construction a commencé à GRSE Kolkata (alors Calcutta). La mise en service dans la Marine a eu lieu en février 1981 par le vice-amiral MK. Roy, qui était le FOC-in-C, ENC.

Avant d’être déclassé plus tôt cette année, le navire avait effectué plus de 200 levés hydrographiques majeurs et plusieurs levés mineurs sur les côtes est et ouest du pays. Et aussi, les mers d’Andaman et les pays voisins.

Il avait participé à plusieurs opérations majeures, dont l’Op Pawan lorsqu’il a aidé la Force indienne de maintien de la paix en 1987, l’Op Sarong, l’Op Rainbow et la participation au premier exercice conjoint indo-américain HADR « Tiger-Triumph ».

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.