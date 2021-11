La marine indienne obtiendra un navire de guerre de classe destroyer et un sous-marin de classe Scorpène ; Savoir plus

La mise en service de « Visakhapatnam » et « Vela » sont des étapes importantes dans la démonstration de la capacité de l’Inde à construire localement des plates-formes de combat complexes.

Le décor est planté pour la mise en service du premier destroyer lance-missiles furtifs de classe Project-15B « Visakhapatnam », dimanche 21 novembre 2021, en présence du ministre de la Défense Rajnath Singh. La cérémonie de mise en service aura lieu au Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) basé à Mumbai.

Plus tard le 25 novembre, la marine indienne ajoutera un autre sous-marin à sa flotte lorsque le quatrième sous-marin de classe Scorpène (Kalvari) « Vela » sera mis en service. Cela aussi aura lieu au MDL.

Ces nouvelles plates-formes ajouteront plus de puissance et amélioreront la capacité de la marine indienne à relever les défis émergents dans la région de l’océan Indien (IOR).

En savoir plus sur le Projet-15B

En 2011, dans le cadre du projet-15B, le contrat pour la construction de quatre navires a été signé à un coût prévu d’environ Rs 29 643,74 crore. Le coût final du projet est de Rs 35 000 crore et les quatre navires ont été nommés d’après les grandes villes des quatre coins du pays – « Imphal », « Surat », « Visakhapatnam » et « Mormugao ».

Après la mise en service de Visakhapatnam dimanche, le reste des trois navires sera mis en service entre 2022-2024.

Le premier navire du Projet-15B a été construit à Mazagon Dock Limited (MDL) à Mumbai et l’acier indigène DMR 249A a été utilisé.

Le navire a environ 75 % de contenu indigène et est considéré comme le plus grand destroyer construit en Inde avec une longueur totale de 163 m et un déplacement de plus de 7 400 tonnes.

C’est une plate-forme puissante qui a la capacité d’entreprendre des tâches et des missions variées couvrant l’ensemble du spectre de la guerre maritime.

Ce navire est équipé de différents capteurs et armes, y compris une suite de guerre électronique et de communication avancée, des canons à moyenne et courte portée, des missiles supersoniques sol-sol et sol-air, des roquettes anti-sous-marines et des canons à moyenne et courte portée. .

Comment le Destroyer est-il propulsé ?

Il sera propulsé par une puissante propulsion combinée gaz et gaz. Cela lui permettra une vitesse de plus de 30 nœuds.

Pour étendre encore sa portée, le nouveau Destroyer a la capacité d’embarquer deux hélicoptères intégrés. Et, elle se vante d’un très haut niveau d’automatisation avec un système de gestion de plate-forme intégré, un système de gestion de combat et d’autres réseaux numériques sophistiqués.

Sous-marin Yard 11878 (Vela)

Plus tard dans la semaine du 25 novembre 2021, la marine indienne ajoutera plus de puissance à sa flotte de sous-marins lorsque « Vela » sera mis en service. Le sous-marin furtif a été construit à MDL à Mumbai en collaboration avec M/s Naval Group of France. Ce sous-marin a été lancé en mai 2019, dans le cadre du projet 75 de la marine indienne.

Malgré les restrictions COVID, le sous-marin a terminé tous ses essais portuaires et en mer. Cette classe de sous-marins a la capacité d’attaquer avec des torpilles et aussi par des missiles anti-navires à lanceurs tubulaires sous-marins ou en surface.

Trois classes Scorpène sont déjà exploitées par la marine indienne et la quatrième renforcera encore ses capacités.

Histoire de Kalvari

La marine indienne a commandé en 1967 son premier Kalvari, qui était aussi son premier sous-marin à l’époque. Le sous-marin a été désarmé après près de trois décennies de service le 31 mai 1996.

Ainsi, dans le cadre du projet 75, le premier Scorpène de la série a été nommé d’après le premier Kalvari de la marine indienne.

La conception du sous-marin lui donne la capacité d’opérer dans tous les théâtres, y compris les tropiques. Il a à bord tous les moyens et les communications ont été fournis qui assurent l’interopérabilité avec les autres composantes d’une force opérationnelle navale.

Les caractéristiques furtives lui confèrent une invulnérabilité et l’un des sous-marins conventionnels les plus avancés au monde.

Peut être déployé pour diverses missions, y compris la pose de mines et la surveillance de zone, la collecte de renseignements ainsi que pour la guerre anti-surface et la guerre anti-sous-marine.

