La marine indienne projette de l’électricité dans l’IOR et effectue des exercices avec les pays du Golfe

Exercice avec la marine saoudienne.

En se concentrant sur le renforcement des liens militaires avec les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite, deux principaux fournisseurs mondiaux d’hydrocarbures, l’Inde espère maintenir des relations diplomatiques solides tout en assurant la coordination en cas de problèmes de sécurité dans les voies maritimes cruciales.

« Les exercices navals menés par la marine indienne avec les marines des Émirats arabes unis et de l’Arabie saoudite soulignent un effort de sensibilisation plus large de l’Inde avec les pays du Moyen-Orient », Daniel Darling, analyste principal des marchés militaires, Europe et Asie/Pacifique, Forecast International Inc., dit.

Selon l’expert basé aux États-Unis, « les exercices navals servent finalement de diplomatie par d’autres moyens, ce qui revient à « montrer le drapeau » et à resserrer les relations entre militaires. De tels exercices peuvent également conduire à des ventes potentielles de matériel de défense à deux importateurs importants de matériel militaire. »

« Plutôt que de céder son influence dans la région à la Chine, l’Inde entreprend une campagne d’engagement diplomatique avec des pays régionaux d’origines et d’intérêts disparates, qu’il s’agisse d’Israël, de l’Iran ou des pays du Golfe susmentionnés », a-t-il déclaré.

“Il est important de noter que la voie maritime qui s’étend du golfe Persique à la mer d’Arabie et à travers l’océan Indien représente la bouée de sauvetage cruciale pour environ 60% du pétrole chinois et plus de 70% de celui de l’Inde”, a déclaré M. Darling.

Montrer sa présence dans la région du golfe Persique rappelle également à la Chine que la charge de la marine indienne de projeter sa puissance dans la région de l’océan Indien ne s’affaiblit pas.

« La coopération avec les forces armées d’autres pays renforce la durabilité hors du théâtre des forces armées indiennes (par le biais d’accords potentiels concernant l’utilisation des ports et les capacités de ravitaillement, par exemple), les relations avec les partenaires de sécurité potentiels et la profondeur stratégique avec laquelle vérifier les progrès de la Chine dans le Golfe », conclut-il.

Ex ‘Al-Mohed Al-Hindi’ (Marine indienne et Force navale royale saoudienne)

L’ambassadeur de l’Inde au Royaume d’Arabie saoudite, le Dr Ausaf Sayeed, accompagné de l’officier général commandant la flotte occidentale (FOCWF), le contre-amiral Ajay Kochhar avait visité l’INS Kochi à Al Jubail avant les exercices.

Le 12 août 2021, la phase maritime du tout premier exercice bilatéral « Al – Mohed Al – Hindi » entre les marines indienne et la Royal Saudi Naval Force a débuté au large d’Al Jubail.

Alors que la marine indienne a déployé son destroyer furtif Kochi de construction indigène avec deux hélicoptères Sea King MK 42B à bord et la marine royale saoudienne a envoyé une corvette de missiles Badr avec deux FAC.

Focus du tout premier exercice naval

La lutte contre la piraterie, la menace asymétrique, les procédures de ravitaillement en mer et les opérations d’arraisonnement étaient au centre de l’exercice dès le premier jour.

Les deux marines participent également à des exercices collaboratifs et complexes ainsi qu’à des exercices de ciblage pour améliorer encore l’interopérabilité et la synergie entre les marines des deux pays.

Zayed Talwar 2021 (Inde – Exercice bilatéral de la marine des Émirats arabes unis)

Cela a eu lieu au large des côtes d’Abou Dhabi le 7 août 2021, l’INS Kochi de construction indigène, deux hélicoptères Sea King MK 42B, actuellement déployés dans le golfe Persique, ont participé à l’exercice. Et du côté des Émirats arabes unis, une corvette lance-missiles de classe Baynunah UAES AL – Dhafra et un hélicoptère AS – 565B Panther ont été envoyés pour participer à l’exercice.

Les exercices étaient axés sur la recherche et le sauvetage, la guerre électronique, les manœuvres tactiques et le ciblage à l’horizon, afin de renforcer l’interopérabilité et la synergie entre les deux marines.

Tout au long de l’exercice, selon la marine indienne, des hélicoptères ont été largement utilisés.

