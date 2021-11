La marine indienne reçoit le quatrième sous-marin du projet – 75, Yard 11878 ; Pour être commissionné comme INS Vela

Aujourd’hui, après presque 25 ans, deux sous-marins SSK construits par MDL en 1992 et 1994 sont toujours exploités par la marine indienne.

La marine indienne a réceptionné mardi le quatrième sous-marin de la classe « Scorpène » du projet-75 de Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL). Une fois que le nouveau sous-marin sera mis en service dans la marine indienne, il contribuera à améliorer ses capacités.

Avec la livraison d’aujourd’hui, l’Inde a rejoint le groupe exclusif des pays constructeurs de sous-marins. Jusqu’à présent, le chantier naval a livré trois sous-marins de la classe « Scorpène », à savoir : Kalvari, Khanderi et Karanj. Et le quatrième a été livré aujourd’hui et sera ensuite mis en service dans la marine indienne sous le nom d’INS Vela.

Où ces sous-marins sont-ils construits ?

Ils sont en cours de construction chez MDL à Mumbai et dans le cadre de la collaboration/transfert de technologie de M/s Naval Group, France.

Le chantier 11878, baptisé « Vela », a été lancé en mai 2019. Malgré toutes les restrictions liées au COVID-19, il a été livré à temps et a terminé tous les principaux essais portuaires et en mer ainsi que les essais de capteurs et d’armes.

Trois des six sous-marins sont en service avec la marine indienne.

Le cinquième sous-marin Vagir, qui a été lancé en novembre dernier, a déjà commencé ses essais portuaires et devrait effectuer le mois prochain sa première sortie en surface.

Le sixième sous-marin du projet 75 est à un stade avancé d’équipement.

Vers AatmaNirbhar Bharat dans la construction de sous-marins

Selon une déclaration officielle de MDL, le document d’acceptation du sous-marin a été signé par le cam KP Arvindan, chef d’état-major (Tech), Western Naval Command et le Vam Narayan Prasad, AVSM, NM, IN (Retd), président et directeur général MDL signé en présence de hauts responsables de la Marine et du MDL.

Aujourd’hui, après presque 25 ans, deux sous-marins SSK construits par MDL en 1992 et 1994 sont toujours exploités par la marine indienne.

Le chantier naval a acquis une expertise dans le radoub de sous-marins en exécutant avec succès le radoub intermédiaire et la mise à niveau des quatre sous-marins de la classe SSK. À l’heure actuelle, le chantier naval est en train d’effectuer la certification moyenne de remise en état et de durée de vie de l’INS Shishumar, le premier sous-marin SSK.

Ce chantier a fait partie du programme de construction de navires de guerre indigènes du pays et a construit la nouvelle classe de destroyers Vishakhapatnam, les frégates furtives de classe Shivalik, les corvettes de classe Khukri, les frégates de classe Leander et Godavari, les bateaux lance-missiles, les destroyers de classe Delhi et Kolkata. Elle a également construit les sous-marins SSK et le sous-marin Scorpène.

