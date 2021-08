La marine russe entre dans la Manche – un destroyer anti-sous-marin mène une flotte de navires | Royaume-Uni | Nouvelles

Un grand navire anti-sous-marin est entré dans la Manche plus tôt dans la journée, a rapporté le service de presse de la Flotte russe du Nord.

Le communiqué indique : “Aujourd’hui, un détachement de navires et de navires de soutien, dirigé par le grand navire anti-sous-marin Vice-Amiral Kulakov de la Flotte du Nord, a franchi le Pas-de-Calais et continue de se déplacer vers le sud dans la Manche.”

La flotte comprend un navire militaire corvette russe appelé “Gremyachchiy” qui appartient à la flotte du Pacifique, et un navire dragueur de mines nommé “Vladimir Emelyanov” de la flotte de la mer Noire.

Les deux navires auraient rejoint le destroyer anti-sous-marin vice-amiral Kulakov de la flotte du Nord en mer du Nord le 12 août après avoir participé au défilé naval principal de la Russie.

Ils vont désormais travailler ensemble sur un certain nombre de tâches non spécifiées qui incluent la coopération entre les flottes et les longs voyages.

Le défilé naval principal a eu lieu sur la Neva à Saint-Pétersbourg le 25 juillet, connu sous le nom de Journée de la marine en Russie.

Environ 4 000 marins et plus de 50 navires, bateaux et sous-marins ont pris part au défilé.

Plus de 40 avions et hélicoptères étaient également présents, selon le site Internet du président de la Russie.

Vladimir Poutine a navigué à bord d’un navire qui a encerclé la formation de parade dans la baie de Finlande.

M. Poutine a salué les équipages et les a félicités à l’occasion de la Journée de la marine.

Le président russe a déclaré : « Nous aimons et honorons notre marine et sommes à juste titre fiers de son histoire héroïque exceptionnelle et des noms des brillants commandants de flotte et des constructeurs navals talentueux – tous ceux qui, à travers les siècles, ont courageusement combattu et gagné au nom de la La patrie, a fait des découvertes géographiques légendaires et a donné à l’humanité la connaissance la plus précieuse de la diversité et de la beauté uniques de notre vaste monde.”

M. Poutine a ajouté : “Aujourd’hui, la marine russe a tout ce dont elle a besoin pour assurer la défense de notre pays d’origine et de nos intérêts nationaux.

“Nous sommes capables de détecter tout adversaire sous-marin, de surface ou aéroporté et de lui infliger une frappe imminente si nécessaire.”

Il a poursuivi: “La Russie a assuré sa présence navale dans presque toutes les régions de l’océan mondial, et les fidèles successeurs de la gloire de combat maritime de notre patrie veillent aux latitudes nord et sud.”

