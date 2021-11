La marine va baptiser le futur USNS Apalachicola

La Marine baptisera son treizième transport rapide expéditionnaire de classe Spearhead, le futur USNS Apalachicola (T-EPF 13), lors d’une cérémonie à 10h00 CT le samedi 13 novembre à Mobile, Ala.

L’honorable Brenda Ash, maire d’Apalachicola, en Floride, prononcera le discours principal. Des remarques seront également fournies par le vice-amiral Darse Crandall, juge-avocat général de la Marine; Mme Bilyana Anderson, sous-secrétaire adjointe de la Marine pour les navires ; M. Steven Cade, directeur exécutif, Military Sealift Command; M. Rusty Murdaugh, président d’Austal USA ; et M. Stan Kordana, vice-président des systèmes de surface, General Dynamics Mission Systems. L’ancien sénateur de Géorgie Kelly Loeffler, le sponsor du navire, baptisera le navire en cassant une bouteille de vin mousseux à travers la proue dans une tradition de la Marine.

« Ce navire rend hommage à la ville d’Apalachicola, en Floride, une ville qui représente l’esprit combatif et le dévouement de l’Amérique », a déclaré le secrétaire à la Marine Carlos Del Toro. « L’Apalachicola, comme les autres navires de la classe EPF, fournira à nos combattants la mobilité et l’agilité de transport maritime à grande vitesse nécessaires pour accomplir n’importe quelle mission. Je suis reconnaissant pour ce navire et son équipage qui serviront notre nation pendant des décennies. »

Le futur USNS Apalachicola est le treizième navire de sa classe et sera exploité par le Military Sealift Command de la Navy. Le navire est nommé en l’honneur de la ville d’Apalachicola, en Floride, et sera le deuxième navire de la marine américaine à porter ce nom. Le premier Apalachicola (YTB 767) était un grand remorqueur portuaire de classe Natick lancé en 1963. Le remorqueur a passé la majorité de son service dans la région de Puget Sound à fournir des services portuaires à divers navires. Apalachicola a été rayé de la Navy List en 2002.

Les navires de la classe EPF sont conçus pour transporter 600 tonnes courtes de marchandises militaires à 1 200 milles marins à une vitesse moyenne de 35 nœuds. Le navire peut opérer dans des ports et des voies navigables à faible tirant d’eau, s’interface avec des installations de déchargement par roulage et par chargement/déchargement du char de combat principal Abrams (M1A2).

L’EPF comprend un poste de pilotage pour les opérations d’hélicoptères et une rampe de déchargement qui permettra aux véhicules de quitter le navire rapidement. Le faible tirant d’eau de l’EPF (moins de 15 pieds) améliore encore les opérations littorales et l’accès au port. Cela fait de l’EPF un atout extrêmement flexible pour le soutien d’un large éventail d’opérations, y compris la manœuvre et le maintien en puissance, les opérations de secours dans les ports petits ou endommagés, le soutien logistique flexible ou en tant que catalyseur clé pour un transport rapide.

Le contenu créé par Conservative Daily News est disponible pour une nouvelle publication sans frais sous la licence Creative Commons. Visitez notre page de syndication pour plus de détails.