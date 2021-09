La Market Research Society of India nomme Derrick Gray au poste de vice-président

Derrick Gray a siégé au conseil d’administration de l’Association de la recherche et de l’intelligence marketing (ARIM) du Canada.

Derrick Gray de BARC India a été nommé vice-président de la Market Research Society of India (MRSI). Plus tôt cette année, Gray a été nommé président du comité des normes professionnelles du MRSI, où il aidera à guider le comité pour garantir des normes éthiques et professionnelles strictes pour le secteur indien des études de marché. « Avec mon expérience au fil des ans dans la recherche statistique, la mesure et la science des données, je suis impatient de travailler en collaboration avec l’équipe de MRSI. Nous espérons pouvoir faire des progrès significatifs ensemble en tant qu’équipe », a déclaré Gray.

Cadre chevronné de la mesure d’audience et de l’analyse avancée, Gray apporte avec lui une expérience mondiale de plus de 20 ans dans les systèmes de mesure d’audience et d’information sur l’audience pour divers médias, notamment la télévision linéaire, la vidéo numérique et la radio. Il a dirigé plusieurs fonctions de recherche statistique, de science de la mesure et de science des données au cours de sa brillante carrière. Auparavant, il était membre du conseil d’administration de l’Association de la recherche et de l’intelligence marketing (ARIM) du Canada.

« Nous lui souhaitons tout le succès possible pour ce nouveau rôle et nous attendons avec impatience qu’il guide les études de marché en Inde vers des sommets encore plus élevés », a déclaré Nakul Chopra, PDG de BARC India.

La Market Research Society of India (MRSI) est un organisme d’étude de marché autonome unique, dynamique et à but non lucratif formé en 1988 par une grande fraternité de fournisseurs et d’utilisateurs de recherche répartis dans toute l’Inde. Il s’agit d’une plate-forme qui rassemble des professionnels du marketing et des professionnels de la perspicacité et vise à inculquer un code de conduite qui doit être suivi dans le secteur des études de marché en Inde et présente les développements et les innovations qui ont lieu.

BARC India est enregistré auprès du ministère de l’Information et de la Diffusion (MIB) en tant qu’organisme industriel commun autorégulé et à but non lucratif qui vise à fournir des estimations d’audience authentiques de What India Watches aux diffuseurs, annonceurs et agences de publicité. Les informations générées par BARC India, basées sur les mégadonnées, alimentent des dépenses médiatiques et des décisions de contenu efficaces dans un secteur de la télévision très dynamique et en pleine croissance.

