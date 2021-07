La maroquinerie en vrac de Richemont avec l’acquisition de Delvaux – WWD

Élargissant davantage ses avoirs au-delà du luxe dur, Richemont va acquérir la société belge de maroquinerie d’élite Delvaux à ses propriétaires chinois.

Richemont a déclaré avoir acheté 100 % de Delvaux “dans le cadre d’une transaction privée” et n’a pas nommé le vendeur : First Heritage Brands, un véhicule des frères milliardaires de Hong Kong Victor et William Fung, qui ont déjà quitté leurs autres investissements dans la mode européenne, Sonia Rykiel et le cordonnier Robert Clergerie.

Les termes financiers n’ont pas été révélés.

Dans un communiqué publié après la clôture des négociations à la SIX Swiss Exchange, Richemont a déclaré qu’il « positionnerait Delvaux pour sa prochaine étape de développement en permettant à Delvaux de tirer parti de la présence mondiale et des capacités numériques du groupe, pour développer ses opportunités omnicanales et son engagement client. “

Philippe Fortunato, directeur général des maisons de mode et d’accessoires de Richemont, a salué « l’héritage solide, le savoir-faire distinctif et les capacités de fabrication exceptionnelles de Delvaux.

« Les riches archives et l’élan créatif de la maison au cours des 10 dernières années représentent une base solide pour faire croître l’entreprise sur le long terme, renforçant la présence de Richemont au sommet de la catégorie de la maroquinerie », a-t-il ajouté.

Fondée en 1829, Delvaux est considérée comme la plus ancienne maison de maroquinerie de luxe au monde, la première à déposer un brevet pour les sacs à main en cuir en 1908 et l’une des premières maisons de luxe à introduire la saisonnalité dans ses collections dans les années 1930. Il est fournisseur officiel de la cour royale de Belgique depuis 1883 et possède une archive méticuleuse de plus de 3 000 styles, tous brevetés.

Delvaux a son siège à Bruxelles et dispose d’un atelier de fabrication de prototypes et de produits d’exception sur mesure. Elle dispose également de deux sites de production en France, le site d’Avoudrey dans le Doubs et le site de Bourg-Argental dans la Loire dans l’Est de la France. L’emblématique sac à main Brillant de la maison, lancé en 1958 et toujours réalisé selon la technique du passepoil à l’envers, représente une dizaine d’heures de travail qualifié.

Dans les années 80, Delvaux a aidé l’étudiant en mode prometteur Martin Margiela à fabriquer un sac pour une collection qu’il a présentée au concours Golden Spindle, et a travaillé pendant un certain temps dans les années 2000 avec une autre créatrice belge, Véronique Branquinho.

Dans un communiqué, Richemont a déclaré que l’acquisition de Delvaux n’aurait “aucun impact financier significatif sur l’actif net consolidé ou le résultat d’exploitation de Richemont” pour l’exercice se terminant le 31 mars 2022, notant que les résultats de Delvaux seraient regroupés dans le domaine “autres activités”.

First Heritage Brands a pris une participation majoritaire dans Delvaux en 2011 avec la société d’investissement d’État singapourienne Temasek, et a augmenté ses ventes de 18 millions d’euros à environ 120 millions d’euros, selon des sources du marché.

La marque s’est implantée en Chine, en Corée du Sud et au Japon, et a ouvert des flagships sur la Cinquième Avenue à New York, Bond Street à Londres et au Palazzo Reina à Milan, ainsi qu’un pop-up rue Saint Honoré à Paris, avec des plans pour un magasin permanent là-bas. La proportion des ventes générées en dehors de la Belgique est passée de 3 pour cent à environ 85 pour cent, tandis que le réseau de magasins est passé de 10 à 50 sous la propriété de First Heritage Brands.

L’année dernière, Delvaux a accéléré ses activités en ligne en ajoutant des services de commerce électronique à ses sites américains et européens depuis que la pandémie a bouleversé les marchés de consommation du monde entier. La marque travaille avec JD.com pour vendre en ligne en Chine.

Certes, Delvaux est le genre de propriété de luxe à étages qui plaît au président de Richemont, Johann Rupert, qui a un penchant pour l’achat de marques à plus petite échelle et leur expansion, comme il l’a fait avec Van Cleef & Arpels et Panerai.

Le groupe suisse a eu un bilan plus mitigé en dehors de son expertise de base du luxe dur, se débarrassant de Shanghai Tang et Lancel ces dernières années pour se concentrer sur ses meilleures marques dans le domaine des accessoires souples.

En 2017, Richemont a racheté Serapian, la marque italienne de maroquinerie haut de gamme, et a utilisé ses usines pour augmenter la production et développer l’expertise au sein du groupe.

« Nous voyons un potentiel important dans la maroquinerie », a déclaré le directeur financier de Richemont, Burkhart Grund, lors de la présentation des résultats 2017-18 de la société, ajoutant que le plan de la société était de développer son activité cuir de manière organique via ses marques existantes, plutôt que de compter sur des acquisitions.

Cette stratégie évolue clairement : les acquisitions sont désormais à l’ordre du jour et le management s’est renforcé.

L’année dernière, Richemont a fait appel à Fortunato, un cadre chevronné de LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, pour diriger ses maisons de mode et d’accessoires, qui comprennent Chloé, Dunhill, Maison Alaïa, AZ Factory, la marque de vêtements de golf et de luxe Peter Millar et Serapian.

Richemont est également la société mère de Cartier, Montblanc et d’une multitude de marques de montres de luxe dont A. Lange & Söhne et IWC.

La cession de Delvaux représente l’un des derniers actifs de mode restants liés à Fung Group, le géant du sourcing basé à Hong Kong. En 2017, elle a vendu sa participation dans l’unité de vente au détail de vêtements pour hommes en difficulté Trinity – qui comprend Gieves & Hawkes, Kent & Curwen et Cerruti 1881 – à Shandong Ruyi.

Au fil des ans, l’étalement de l’empire Li & Fung a commencé à faire des ravages, le PDG Spencer Fung expliquant aux investisseurs peu de temps après avoir repris les rênes de l’entreprise qu’il s’est rendu compte que l’entreprise avait de nombreuses divisions commerciales, mais aucune n’était particulièrement exceptionnelle. . Il s’est rapidement lancé dans la rationalisation de l’entreprise vers l’approvisionnement et la logistique. Mais alors que l’entreprise commençait à pivoter, les pressions de la chaîne d’approvisionnement n’ont fait que s’accélérer et cela a coïncidé avec la transformation du paysage de la vente au détail. Bon nombre des plus gros clients de Li & Fung étaient des détaillants en déclin qui avaient du mal à s’adapter à l’arrivée de la prochaine génération de concepts de vente directe au consommateur et omnicanal.

Pendant ce temps, son spin-off de gestion de marque et de licence Global Brands Group a également été confronté à des problèmes. À la mi-juin, le groupe coté à la Bourse de Hong Kong a indiqué que ses passifs dépassaient ses actifs de 899 millions de dollars. La société a réduit de manière agressive ses coûts et ses actifs, révélant qu’elle utiliserait le produit de la vente récente de sa division Spyder en Corée du Sud pour maintenir l’entreprise en activité au lieu de payer ses dettes en souffrance.

Pierre Mallevays, co-responsable du département banque d’affaires de Stanhope Capital Group, a été le conseiller de First Heritage Brands dans la transaction.