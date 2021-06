La marque 424 Streetwear de Guillermo Andrade sera présentée à la Fashion Week de Milan – WWD

MILAN — “Si vous voulez faire des films, vous venez à Los Angeles, si vous voulez être à la mode, vous devez aller à Milan”, a déclaré Guillermo Andrade, expliquant pourquoi il a organisé la collection printemps 2022 de sa marque 424 dans la ville italienne pour la première fois.

La décision de débarquer à Milan était très personnelle, a expliqué le designer, gourou du commerce de détail et maven du streetwear né au Guatemala sur Zoom depuis sa boutique de Los Angeles FourTwoFour sur Fairfax.

« Mon esprit m’a emmené à Milan… Je m’y sens vraiment chez moi : les gens, la culture, le football, la mode, l’attention portée à [quality], les gens qui fabriquent les tissus, c’est la famille. C’est comme ça que j’aime voir le monde », s’est-il enthousiasmé, ajoutant qu’il a déménagé toute la production de son étiquette 424 dans le pays suite à un accord de licence avec le fabricant italien 380 Group qui peut garantir une meilleure qualité.

Après avoir expérimenté d’autres formats de présentation, comme des campagnes de showroom et des défilés, qui ne correspondaient pas vraiment à l’éthique de la marque ancrée dans le streetwear élevé, il a estimé que le moment était venu d’organiser son premier défilé officiel, bien que numériquement.

“J’ai maintenant une idée très claire de ce que je veux montrer, et je veux partager, donc le moment est venu. Maintenant, cela semble plus réel, il y a plus de texture, plus de fond, plus de références, plus de catégories, la production est à un niveau différent, les prix sont corrects, les tissus sont incroyables, la production est comme un rêve, je ne fais que commencer, ” il a offert.

La collection printemps 2022 fera ses débuts en vidéo le 20 juin à 16h00 CET.

Andrade, qui a cofondé la marque en 2014, a expliqué qu’il avait essayé de distiller un commentaire sur le style de vie américain – le bon et le mauvais – dans son court-métrage, une représentation de ce qu’il appelle la terre “où tant de gens finissent de tant d’endroits et partageons le même rêve. Nous voulons y arriver, nous voulons vivre notre merde et venir ici et essayer.

Plutôt que de suivre un thème, il s’est inspiré du livre complotiste de 1991 “Behold a Pale Horse” de Milton William “Bill” Cooper, un manuel qui a largement influencé des générations de rappeurs aux États-Unis et a façonné la vision cynique autoproclamée d’Andrade d’un monde. ce n’est pas “cet endroit flou et mignon”.

Il a gardé la référence subtile – presque pour lui-même, a-t-il dit – et a construit une garde-robe d’essentiels qui parlent aux clients mondiaux qu’il cherche à exploiter. « Les vêtements sont le reflet du style de vie, [they are] une perspective à la première personne sur la nécessité que j’ai », a-t-il déclaré.

“J’ai l’impression que si je traverse quelque chose, peut-être que quelqu’un d’autre traverse la même chose… Le but de ce que nous faisons est de pouvoir nous connecter aux gens”, a-t-il noté, mentionnant différents besoins vestimentaires selon les zones géographiques, l’âge groupes et communautés.

En tant que tel, il croit fermement que la marque devrait s’adresser aux enfants cool de seize ans dans la rue, qui n’avaient peut-être porté que des pulls en coton jusqu’à présent, ainsi qu’aux membres de l’équipe du club de football Arsenal, qui a nommé 424 son sponsor de vêtements de cérémonie en 2019. .

Exemple : la propre vision d’Andrade de la couture a joué un rôle de plus en plus central dans l’offre 424, reflétant ce que son style et son style de vie ont toujours été depuis qu’il a 14 ans, achetant des blazers vintage dans les friperies Goodwill pour les associer à un polo. chemises et jeans baggy.

“Même si je suis sur Fairfax, je n’ai jamais changé, j’ai toujours été le même, la garde-robe a toujours été la même, maintenant ce ne sont que de très beaux vêtements”, a déclaré Andrade.

Avec une vision claire en tête, il y a aussi de la place pour la croissance, et le salon de Milan ne représente qu’une introduction au monde 424, qui peut s’ouvrir à d’autres catégories telles que les vêtements pour femmes, a-t-il laissé entendre.

Andrade a fêté son 10e anniversaire de carrière l’année dernière – en préparant 10 collaborations avec 10 marques différentes allant de Doublet à Babylon LA et au label australien Song for the Mute – mais il n’est guère du genre à regarder en arrière.

Interrogé sur l’évolution du phénomène streetwear, qui est passé d’un vêtement de niche pour la contre-culture des jeunes à un phénomène mondial qui s’est répercuté dans toute l’industrie du luxe, Andrade a déclaré que la tendance ne s’estompera jamais vraiment.

« Maintenant, il y a des noms fantaisistes pour cela, maintenant il y a une sorte de besoin de le définir et de le mettre dans un endroit où les entreprises peuvent s’y attacher et gagner de l’argent. Nous avons créé une sorte de système les uns pour les autres, un système de soutien pour partager et découvrir en quelque sorte de nouvelles choses, et ils ont appelé ça du battage médiatique. Nous n’avons pas appelé cela du battage médiatique, c’était juste nous qui travaillions avec des amis, c’était notre groupe », a-t-il noté.

Les puristes du streetwear pourraient soutenir que la résonance mondiale du phénomène lui a causé plus de mal que de bien, érodant son âme d’origine – mais pas du point de vue d’Andrade.

Le streetwear avait déjà fait sentir sa présence dans l’industrie au moins depuis que Sean « P. Diddy” Combs a été nommé créateur de vêtements pour hommes de l’année pour son travail chez Sean John aux CFDA Awards 2004, battant des vétérans comme Ralph Lauren et Michael Kors.

« Ce n’est pas nouveau ; c’est que maintenant c’est si présent et si pertinent qu’il faut le reconnaître et comme il est reconnu, la friction qui en découle va créer quelque chose de nouveau, c’est une évolution », a noté Andrade.

Si les prises de contrôle de l’esthétique streetwear par les entreprises – et les alliances de luxe qui en découlent – n’avaient pas eu lieu, Andrade et ses pairs n’auraient jamais eu les opportunités qu’ils ont eues, a-t-il déclaré.

« Vous ne pouvez pas être hypocrite et dire que vous n’aimez pas quelque chose qui vous profite. J’avais l’habitude d’être vraiment extrême pour protéger le jeu, mais vous apprenez avec le temps que ce n’est vraiment pas vrai parce que si l’attrait de ce que nous faisons n’était pas ressenti par autant de personnes partout dans le monde, je n’aurais pas cette opportunité de travailler avec Arsenal.

« Ces marques ne nous parlaient pas directement, elles créaient un style de vie auquel vous vouliez aspirer, que vous vouliez avoir un jour, mais elles ne vous parlaient pas directement. Maintenant, ils doivent le faire, maintenant la conversation s’est élargie, je suis enthousiasmé par les choses qui vont se passer ensuite, par les opportunités que cela crée pour tous mes amis, collègues et moi-même », a-t-il noté.

À cette fin, il n’excluait pas d’accueillir des investisseurs à bord si les bons partenaires venaient frapper à sa porte. “Je n’étais pas prêt à en avoir un avant, je pense à la fois mentalement et en termes d’objectifs de mon entreprise, maintenant par exemple je sais ce dont j’ai besoin des investisseurs, avant pas vraiment”, a-t-il déclaré.

En attendant, il a noué des liens avec Hornitos Tequila pour le programme de mentorat Andrade, qui permettra aux jeunes passionnés de mode de postuler à un programme d’apprentissage de 10 semaines avec lui et son équipe pour apprendre les tenants et les aboutissants du secteur de la mode.

VOIR ÉGALEMENT:

Guillermo Andrade de 424 parle de son 10e anniversaire et de sa carrière

Les amateurs de streetwear affluent vers le magasin Supreme de Milan malgré les restrictions COVID-19

Qui est le prochain suprême ?