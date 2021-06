La marque D2C SkinKraft dépensera 80 à 90 % de son budget publicitaire en numérique

La société affirme que la catégorie de soins pour hommes lancée sous les sous-marques SkinKraft et Vedix contribue à environ 20 à 25 % des revenus de la société aujourd’hui.

De la mode à la beauté en passant par les soins de la peau, les marques de tous les secteurs semblent emprunter la voie numérique pour fidéliser leur clientèle. La marque de vente directe SkinKraft, spécialisée dans les produits de soins de la peau et des cheveux personnalisés, prévoit de dépenser 80 à 90 % de son budget publicitaire global sur les plateformes numériques au cours de l’exercice 22. « Ce sera la première année que nous consacrerons à l’image de marque. Nos dépenses seront principalement orientées vers les canaux numériques tels que Youtube, Facebook, entre autres. Une part importante sera également allouée aux influenceurs. Nous pourrions même dépenser un peu hors ligne, mais ce n’est pas encore concret », a déclaré à BrandWagon Online Chaitanya Nallan, cofondatrice et PDG de SkinKraft. Selon lui, SkinKraft génère actuellement plus de 1 000 000 commandes par mois, le prix moyen des billets se situant entre 800 Rs et 1 000 Rs. De plus, 30% des commandes relèvent de réachats mensuels.

Selon Nallan, les villes métropolitaines et de niveau 1 représentent 30 à 40 % des ventes globales de SkinKraft. Pendant ce temps, le niveau 2 représente 30% des ventes globales et le reste est généré par les villes de niveau 3. De plus, la plus grande partie de la demande pour ces produits provient du groupe d’âge des 18-35 ans. « Nos soins de la peau sont populaires dans les régions du Nord-Est et la demande de produits de soins capillaires provient principalement des métros. Nous nous sommes récemment étendus aux villes de niveau 3 également, et nous prévoyons qu’il y a beaucoup de demande de la part de ces villes », a déclaré Nallan. Compte tenu de la croissance observée pendant la pandémie, la société envisage également d’étendre son réseau de distribution en collaborant avec des marchés de commerce électronique tels qu’Amazon, Flipkart, Nykaa, Myntra, entre autres, pour toucher un public plus large.

IncNut Digital Private Limited, la société mère cotée de SkinKraft a affiché un chiffre d’affaires net de Rs 47,3 crore tandis que le bénéfice net s’élevait à Rs 1,7 crore au cours de l’exercice 20, selon les documents réglementaires consultés par la société de veille économique Tofler. La société prétend avoir enregistré une multiplication par trois de ses revenus nets à Rs 150 crore au cours de l’exercice 21. Cependant, il a refusé de révéler son résultat net pour cet exercice. « Notre proposition de valeur est assez différenciée et répond aux besoins uniques des clients. Même si nous nous attendions à une croissance, en raison de Covid, le rythme s’est accéléré car nous comptions principalement sur les plateformes numériques », a ajouté Nallan. À l’avenir, la société vise un chiffre d’affaires net de Rs 250 crore au cours de l’exercice 22 grâce aux choix éclairés des consommateurs d’aujourd’hui, dont environ 40 à 50 % devraient provenir de SkinKraft. Il prévoit également de se lancer dans la vente au détail hors ligne.

En août 2020, SkinKraft a fait une incursion sur le marché du soin pour hommes avec une gamme de soins de la peau pour hommes personnalisés en Inde. La société affirme que la catégorie de soins pour hommes lancée sous les sous-marques SkinKraft et Vedix contribue à environ 20 à 25 % des revenus de la société aujourd’hui.

