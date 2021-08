La marque de bijoux de Serena Williams sera vendue dans les magasins Zales – WWD

Serena Williams étend la portée de sa collection de bijoux homonyme.

Aujourd’hui, la star du tennis annonce qu’elle a signé un accord de partenariat avec Zales pour la collection, donnant à la marque une plate-forme nationale de vente au détail pour augmenter ses ventes.

Zales sera le seul détaillant de Serena Williams Jewelry aux États-Unis, avec des produits disponibles dans les magasins du pays à partir du 24 août.

«Je suis très heureux d’étendre le succès de Serena Williams Jewelry en collaboration avec Zales. J’ai eu une longue relation avec Zales en tant que client et j’ai toujours admiré leur style et apprécié leur réputation de qualité et de service client. Présenter ma collection au client Zales a tellement de sens et c’est vraiment un rêve devenu réalité », a déclaré Williams à propos de l’accord dans un communiqué.

Un porte-parole a noté que le partenariat représente “une partie de la stratégie de Zales pour continuer à se connecter avec les consommateurs de manière audacieuse et proposer des offres remarquables”.

Williams a lancé la marque en novembre 2019 et prétend présenter des matériaux extraits de manière éthique et sans conflit. La ligne propose une gamme de colliers, bagues, bracelets et pendentifs à porter au quotidien. Les prix des pièces vont des conceptions en argent sterling plus accessibles aux bijoux en diamant haut de gamme, avec des produits disponibles de 129 $ à environ 10 000 $.

« J’aime créer des pièces qui nous inspirent et nous élèvent, des pièces qui rayonnent de confiance en soi et de beauté. C’est l’esprit de la collection : nous célébrer avec des bijoux audacieux et exaltants qui vous font vous sentir aussi belle que vous l’êtes. Chaque jour peut être un rappel élégant et étincelant du pouvoir que vous avez en vous », a déclaré Williams à propos de la collection.

Elle a ajouté : « Les bijoux sont le reflet ultime du style personnel. Que je choisisse quelque chose de simple et que je l’habille d’un collier impressionnant ou que je décide d’accents plus délicats, je montre au monde mes goûts et ma personnalité. Concevoir cette collection a été une expérience incroyable, et j’ai hâte que vous voyiez tout cela chez Zales.