La marque de bijoux Vrai ouvre son premier magasin américain à Los Angeles – WWD

Vrai a ouvert ses portes aujourd’hui au 8470 Melrose Place à Los Angeles.

“Melrose se sentait vraiment bien pour notre marque”, a déclaré la directrice générale de Vrai, Mona Akhavi. “Bien sûr, Melrose Place est une rue emblématique, mais elle a aussi ce luxe intemporel et cette sensation de la côte ouest.”

Il s’agit du premier site américain de la marque de joaillerie fine, qui produit des diamants artificiels créés en interne à Washington et en Californie avec zéro émission, selon la société.

Vrai, lancé en ligne en 2014, a dévoilé l’année dernière son premier emplacement physique à Shanghai. Il cherche maintenant à s’étendre à San Francisco, patrie de la fondatrice Vanessa Stofenmacher, ainsi qu’à l’international. (Depuis janvier, la société vend en ligne en Allemagne, en France, en Espagne et au Royaume-Uni, bien que les États-Unis représentent 90 % des ventes totales.)

Le nouvel espace, avec des sols en grès cérame, s’inspire de l’apparence d’une galerie d’art, a déclaré Akhavi. C’est censé se sentir accessible, cependant, a-t-elle noté. Les pièces sont placées sur des crochets métalliques et géométriques pratiques, exposées dans des cadres en bois sur mesure inspirés des sculptures des années 1970 de l’artiste Donald Judd.

Vrai a été lancé en ligne en 2014. Avec l’aimable autorisation

“C’est aux clients de tout comprendre, de comprendre le sens, les origines, comment c’est fait”, a déclaré Akhavi à propos de l’espace physique. «Je veux que ce soit un endroit où les gens peuvent en apprendre davantage sur la marque, nos diamants, notre certification. Nous sommes le premier producteur à être certifié neutre, et comment et pourquoi cela compte.

Cela laisse moins d’empreinte environnementale que les diamants extraits, a-t-elle déclaré, et Vrai – en cultivant ses propres diamants et en contrôlant l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement avec une équipe interne – offre de la transparence et garantit que les matériaux sont issus de sources responsables. L’entreprise utilise de l’or recyclé et les emballages sont compostables, a-t-elle ajouté.

« Dans les bijoux traditionnels, le diamant peut échanger 15 mains, du mineur au distributeur, à l’acheteur, au grossiste jusqu’à ce qu’il atteigne le créateur », a poursuivi Akhavi. «Et malheureusement, à chaque fois, c’est balisé. Et ce balisage ne va pas revenir à la communauté ou à l’environnement d’où il vient. Il est en fait transmis au consommateur.

Pour la société de vente directe aux consommateurs, le magasin permet aux consommateurs de voir les pièces en personne – un élément particulièrement clé pour ceux qui n’ont pas encore adopté les diamants créés en laboratoire.

Un regard sur la ligne unisexe, créée en partenariat avec les stylistes Rob Zangardi et Mariel Haenn. Courtoisie

Conçu par l’architecte Cass Calder Smith, l’espace (comportant des iPads et deux arrière-salles privées) présente actuellement la collaboration de la marque avec Amanda Hearst (qui a une composante caritative), ainsi qu’un partenariat avec les stylistes Rob Zangardi et Mariel Haenn – une ligne unisexe portée par des personnalités comme Adam Levine, Jennifer Lopez, Heidi Klum et Angelina Jolie.

Il existe également des créations et des offres de signature de Vrai, des boucles d’oreilles, des colliers, des bracelets – et des bagues de fiançailles, dont les ventes ont particulièrement bien fonctionné pour l’entreprise, « 3X » pendant la pandémie.

“Je pense que c’était pour plusieurs raisons”, a déclaré Akhavi. « Le commerce de détail était en baisse, mais les consommateurs ont également commencé à faire des choix plus conscients. »

Les couples ont acheté des pierres plus grosses que par le passé, 1,5 à 2 carats en moyenne, a-t-elle déclaré, les coupes émeraude, marquise et ovale étant les plus populaires. Les prix commencent à 2 500 $ pour les bagues, tandis que les colliers commencent à 500 $.

“La pandémie n’a pas affecté nos ventes, car notre principal point de vente est le site Web”, a déclaré Akhavi. « Nous sommes une marque en ligne pour commencer. Et nous étions sur la voie de la croissance.

L’entreprise s’est concentrée sur l’engagement des consommateurs sur les réseaux sociaux et en ligne avec leurs rendez-vous virtuels, qui ont été multipliés par cinq depuis le début de COVID-19. Ils ont également commencé à proposer la personnalisation deux mois après le début de la crise sanitaire, permettant aux consommateurs de choisir les formes de diamants (ils en ont 17 au total) et les tailles de leur choix pour les colliers et les boucles d’oreilles.

“Les gens aiment vraiment pouvoir choisir eux-mêmes la pierre”, a déclaré Akhavi, ajoutant qu’ils avaient un taux de retour des clients de 40 %.

“Bien que nous n’ayons pas de devanture [then], notre service client et notre équipe de vente, notre équipe de médias sociaux sont tellement en contact avec nos clients », a-t-elle déclaré. « Nous sommes avant tout une entreprise technologique… Nous pouvons évoluer rapidement.

La boutique Vrai est ouverte du mercredi au dimanche de 11h à 19h