La marque de cannabis More Life Growth de Drake abandonnée par Canopy Growth

La société de cannabis basée à Smith Falls, en Ontario, Canopy Growth (CGC sur NASDAQ) a officiellement mis fin à sa coentreprise avec More Life Growth, une marque de cannabis du rappeur torontois Drake.

Canopy Growth, huit ans, a officiellement révélé la conclusion de sa coentreprise avec Drake dans un rapport sur les résultats récemment publié, couvrant les 12 mois se terminant le 31 mars 2021. Les parties ont annoncé publiquement leur partenariat en novembre 2019, précisant qu’elles étaient désireux de développer une gamme de produits axée sur « le bien-être, la découverte et la croissance personnelle globale », avec un objectif plus large « de faciliter les connexions et les expériences partagées à travers le monde ».

Et dans sa dernière analyse de performance, Canopy Growth – dont environ 6,7 millions d’actions appartiennent au groupe Vanguard, selon Yahoo Finance – a précisé que ses actifs totaux valaient 5,64 milliards de dollars (6,82 milliards de dollars canadiens) à la fin du mois de mars, avec l’exercice les revenus s’étant améliorés à 501,61 millions de dollars (607,19 millions de dollars canadiens), contre 363,18 millions de dollars (439,63 millions de dollars canadiens) en 2020.

Néanmoins, la perte nette de la société a atteint 1,38 milliard de dollars (1,67 milliard de dollars canadiens) au cours des 12 mois se terminant le 31 mars.

Gardant ces chiffres à l’esprit, Canopy Growth a conclu son partenariat avec Drake après environ 18 mois, malgré le succès continu du rappeur dans l’industrie musicale et une valeur nette estimée à 180 millions de dollars.

En vertu de l’accord, Canopy Growth a vendu 100 pour cent des actions de « 1955625 Ontario Inc. », une filiale qui possède une licence de Santé Canada « pour une installation située à Scarborough, en Ontario », à More Life. En échange, Canopy Growth a reçu une participation de 40 % dans More Life, dont 60 % appartenaient (et appartiennent vraisemblablement) à « certaines entités contrôlées par Drake ».

Lesdites “entités” ont ensuite accordé à More Life le droit “d’exploiter exclusivement” la propriété intellectuelle et les marques liées à Drake, selon le rapport sur les résultats, et More Life a procédé à la sous-licence des droits “au Canada à Canopy Growth en échange de paiements de redevances”.

Mais en mars 2021, les entreprises impliquées ont mis fin à l’accord de licence, selon le document, et Canopy Growth a désormais l’intention d’héberger une division de R&D dans l’installation que More Life occupait auparavant, selon une déclaration de la directrice des communications Jennifer White.

De plus, le secteur du cannabis a répertorié des pertes de valeur d’environ 8,51 millions de dollars (10,3 millions de dollars CA) de More Life, en plus de la décomptabilisation des «obligations de redevances minimales restantes dues à More Life», à 27,82 millions de dollars (33,68 millions de dollars CA).

Les raisons précises de l’échec du partenariat Drake-Canopy Growth restent floues, car l’homme de 34 ans ne semble pas avoir commenté publiquement la question au moment de la rédaction de cet article. Cependant, il convient de noter qu’en mars 2019, Canopy Growth s’est associé à Seth Rogen, originaire de Vancouver, pour lancer Houseplant, une “société de cannabis dédiée à la qualité des produits et à l’éducation des consommateurs”.

De plus, Canopy a également conclu une entente avec Martha Stewart, qui a été nommée « conseillère stratégique officielle » de l’entreprise le mois dernier. Séparément, Drake a offert fin avril un prix de 100 000 $ au champion de l’Ultimate Rap League.